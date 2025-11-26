Sanidad
El Consell destina 34 millones a los laboratorios del Hospital Sant Joan d'Alacant
El dinero es para la adquisición de reactivos y equipamiento necesario para realizar análisis clínicos
El Consell ha autorizado dos expedientes de contratación para el suministro de reactivos y cesión del equipamiento necesario para la realización de determinaciones analíticas en los laboratorios de análisis clínicos de los departamentos de salud de Sant Joan d’Alacant y Arnau de Vilanova-Llíria.
Ambos expedientes de contratación cuentan con un periodo de ejecución de 4 años con posibilidad de prórroga por otro año más. En concreto, el valor estimado del expediente del departamento Arnau de Vilanova-Llíria asciende 21,9 millones de euros, y el del departamento de Sant Joan d’Alacant asciende a 34,8 millones de euros, cantidad dividida en siete lotes.
Pruebas de calidad
El objeto del contrato aprobado por el Consell incluye además de la adquisición de reactivos, material fungible y cesión de equipamiento, la instalación de los equipos para la realización de las determinaciones analíticas, así como su mantenimiento, actualización y pruebas de calidad.
Se entiende por determinación analítica, el resultado de un parámetro obtenido por el análisis de una muestra biológica que, con independencia del método y/o procedimiento analítico utilizado, es clínicamente interpretable por haber sido realizada con los requerimientos de calidad precisos para garantizar la calidad del proceso.
Reactivos
A propuesta de la conselleria de Sanidad, las contrataciones incluyen el suministro de los reactivos necesarios para la realización de las analíticas, la dotación de los equipamientos para su elaboración y la cesión e instalación de los equipos necesarios para realizar el procesamiento de las muestras analíticas.
La duración del plazo del contrato es de cuatro años y se trata del material necesario para la realización de las analíticas requeridas en procedimientos de diagnóstico o terapéuticos de pacientes procedentes de la atención primaria y especializada, o de casos de hospitalización en régimen de internamiento o domiciliario.
Servicios públicos
"Fortalecer los servicios públicos esenciales forma parte de una estrategia que pone a las personas en el centro y garantiza que puedan acceder a una atención sanitaria segura y de calidad”, ha subrayado la vicepresidenta, Susana Camarero.
