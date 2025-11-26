Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell destina 34 millones a los laboratorios del Hospital Sant Joan d'Alacant

 El dinero es para la adquisición de reactivos y equipamiento necesario para realizar análisis clínicos

J. Hernández

J. Hernández

El Consell ha autorizado dos expedientes de contratación para el suministro de reactivos y cesión del equipamiento necesario para la realización de determinaciones analíticas en los laboratorios de análisis clínicos de los departamentos de salud de Sant Joan d’Alacant y Arnau de Vilanova-Llíria.

Ambos expedientes de contratación cuentan con un periodo de ejecución de 4 años con posibilidad de prórroga por otro año más. En concreto, el valor estimado del expediente del departamento Arnau de Vilanova-Llíria asciende 21,9 millones de euros, y el del departamento de Sant Joan d’Alacant asciende a 34,8 millones de euros, cantidad dividida en siete lotes.

El objeto del contrato aprobado por el Consell incluye además de la adquisición de reactivos, material fungible y cesión de equipamiento, la instalación de los equipos para la realización de las determinaciones analíticas, así como su mantenimiento, actualización y pruebas de calidad.

Se entiende por determinación analítica, el resultado de un parámetro obtenido por el análisis de una muestra biológica que, con independencia del método y/o procedimiento analítico utilizado, es clínicamente interpretable por haber sido realizada con los requerimientos de calidad precisos para garantizar la calidad del proceso.

Protesta de los médicos del Hospital de Sant Joan contra el nuevo estatuto laboral / Pilar Cortés

A propuesta de la conselleria de Sanidad, las contrataciones incluyen el suministro de los reactivos necesarios para la realización de las analíticas, la dotación de los equipamientos para su elaboración y la cesión e instalación de los equipos necesarios para realizar el procesamiento de las muestras analíticas.

La duración del plazo del contrato es de cuatro años y se trata del material necesario para la realización de las analíticas requeridas en procedimientos de diagnóstico o terapéuticos de pacientes procedentes de la atención primaria y especializada, o de casos de hospitalización en régimen de internamiento o domiciliario.

Pruebas de asma en el Hospital de Sant Joan / Alex Domínguez

Servicios públicos

"Fortalecer los servicios públicos esenciales forma parte de una estrategia que pone a las personas en el centro y garantiza que puedan acceder a una atención sanitaria segura y de calidad”, ha subrayado la vicepresidenta, Susana Camarero.

