Los alcaldes de L'Alacantí reivindican la comarca como la de mayor crecimiento en la Comunidad Valenciana

Los alcaldes de L'Alacantí sacan pecho de los progresos que se están produciendo en la comarca y la reivindican como el territorio con mayores expectativas de crecimiento en la Comunidad Valenciana. Los regidores de Alicante, Sant Joan, San Vicente y El Campello han participado este miércoles en la jornada de clausura del proyecto “A una hora del cambio”, impulsado por el Terciario Avanzado, para abordar los avances municipales en materia de digitalización y nuevas tecnologías.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado que los ayuntamientos de la comarca ya comparten recursos en servicios esenciales como el suministro, depuración y reutilización de agua, además del transporte interurbano en autobús, que experimenta constantes innovaciones tecnológicas. "Es necesario incorporar todo ese potencial para reforzar la capitalidad provincial que ejerce Alicante y el eje funcional con Elche", ha señalado. El regidor ha añadido en la clausura de esta jornada celebrada en el Museo Aguas de Alicante, que se trata de "un desafío conjunto" que deben plantearse todos los alcaldes "de cara al futuro".

Alicante, modelo internacional

En cuanto a los proyectos de digitalización que desarrolla el Ayuntamiento de Alicante, Barcala ha recalcado que la ciudad "es un modelo de referencia internacional en aspectos como la digitalización del ciclo hídrico, que ha permitido a Aguas de Alicante reducir un 20 % el suministro, pese a haber aumentado la población en 40.000 habitantes en los últimos 20 años, y que exporta infraestructuras como el parque inundable de La Marjal en Playa de San Juan".

En la misma línea, el dirigente popular considera que la estrategia municipal Alicante Futura "está propiciando la generación de oportunidades y la captación de empresas de base tecnológica desde que se puso en marcha hace ocho años". Un asunto en el que destaca la implantación de la compañía Verisure (Securitas Direct) en el Parque Científico de la UA como un ejemplo de la colaboración del Ayuntamiento con otras instituciones para seguir desarrollando el ecosistema innovador de la ciudad.

En el evento también ha intervenido Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante; además de los alcaldes de El Campello, Juan José Berenguer; Sant Joan, Santiago Román; y San Vicente, Pachi Pascual.