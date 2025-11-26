Alicante devuelve por adelantado 25 millones de préstamos bancarios para inversiones

El Ayuntamiento de Alicante devuelve, de forma anticipada, más de 24 millones de los préstamos solicitados a entidades financieras para ejecutar inversiones. El ejecutivo municipal de Luis Barcala acudió a la fórmula del crédito al no poder hacer uso, por la regla de gasto, de los remanentes de tesorería: excedentes presupuestarios que se generan al no ejecutar las inversiones prometidas. Ahora, el equipo de gobierno aprueba anticipar el pago correspondiente a vencimientos previstos para 2026.

La Junta de Gobierno Local, en una reunión extraordinaria y urgente celebrada este miércoles, ha dado luz verde a la amortización anticipada de préstamos por valor total de 24.866.997,29 euros. Estos créditos, según han señalado a INFORMACIÓN fuentes municipales, estaban destinados a "inversiones que ya se están ejecutando", por la imposibilidad de hacer uso de remanentes. La finalidad de este expediente, de acuerdo con las mismas fuentes, no es otra que cancelar de forma anticipada parte de la deuda viva municipal.

Desde 2022, el gobierno local de Luis Barcala ha recurrido a la fórmula del crédito bancario hasta en cuatro ocasiones. La última fue en julio de este mismo año, cuando se solicitaron 4,8 millones para financiar, principalmente, la rehabilitación de la Casa de la Misericordia. En esa misma modificación de créditos se aprobó el gasto de amortización anticipada que ahora se aprueba ejecutar.

En concreto, los 24 millones corresponden a préstamos solicitados hace tres años, cuando el gobierno local pidió 19,8 millones en cuatro lotes y otros 9,7 millones en dos lotes un año después. De acuerdo con el expediente, se realizarán seis pagos de entre 3,1 y 4,6 millones de euros para los dos lotes adjudicados al Banco Sabadell (6,5 millones); los dos asumidos por Unicaja (9,3 millones); y otros dos de Eurocaja Rural, por valor de unos 9 millones.

El pasado mes de julio, el gobierno local aseguró que dichas aportaciones nunca llegaron a utilizarse, mientras que la Concejalía de Hacienda, Nayma Beldjilali declinó aclarar qué importe del pago corresponde a intereses bancarios. La edil popular se limitó a señalar entonces que los créditos "quedarán cancelados". Ahora, consultado sobre esta cuestión, el ejecutivo municipal apunta que la financiación se empleó en "inversiones plurianuales anteriores al 2024", aunque sin detallar los proyectos concretos.

Fórmula cuestionada: el debate del remanente

La herramienta de los préstamos bancarios ha sido seriamente cuestionada en los últimos años dentro del debate municipal, tanto por la oposición de izquierdas como por el interventor municipal. Desde el ejecutivo municipal de Luis Barcala aseguran que se trata de un fórmula que permite al Ayuntamiento esquivar la normativa estatal que impide a las entidades locales destinar el remanente de tesorería a la financiación de inversiones, dedicándolo únicamente al pago de deuda. Por ello, los populares cargan contra Pedro Sánchez y el Ministerio de Hacienda por "secuestrar los ahorros de los alicantinos" cada vez que el asunto vuelve a ponerse sobre la mesa.

No obstante, desde la oposición la visión es otra: las formaciones progresistas advierten de que los remanentes no son "ahorros" sino partidas presupuestarias que no han sido ejecutadas en tiempo y forma, porque el problema se solucionaría con unas mejores cifras de ejecución. En los últimos años, los de Barcala han cumplido con menos del 40 % de la inversión prevista en proyectos.

Un punto de vista compartido por el interventor municipal, quien no cree que el Consistorio esté realmente obligado a solicitar estas operaciones bancarias. En un informe de principios de 2025, el funcionario señalaba que el Ayuntamiento "tiene recursos suficientes para la realización de estos gastos sin necesidad de acudir al endeudamiento".