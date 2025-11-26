Alicante encara la mudanza del Palas tras el "desahucio" de la Cámara: una sola oferta para el traslado

El Ayuntamiento de Alicante encara su mudanza del antiguo hotel palas, con la mirada puesta en dejar las instalaciones (propiedad de la Cámara de Comercio) antes del 31 de diciembre, cuando caduca el contrato de alquiler. Después de que la entidad que preside Carlos Baño confirmara el "desahucio" del Consistorio, el ejecutivo municipal prepara la adjudicación del contrato para trasladar las concejalías al Centro 14 y la Casa de la Festa: una sola empresa se ha presentado al concurso.

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha conocido este miércoles la única propuesta planteada en el proceso de adjudicación. La mercantil Castilla-León International Movers S. L., ha planteado un 10 % de descuento sobre el presupuesto base de licitación, que era de 72.518 euros. Por lo tanto, de constatarse la solvencia de la empresa, la adjudicación se llevaría a cabo por unos 65.000 euros.

Un traslado "exprés"

Durante el tiempo que dure el traslado, según señaló el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, el objetivo del gobierno municipal pasa porque los servicios implicados se vean afectados "lo menos posible", aunque podrían producirse suspensiones temporales.

El edil popular también detalló que el desplazamiento se llevará a cabo de forma "individualizada", etiquetando las pertenencias de cada uno de los funcionarios y trasladándolas directamente a su nueva mesa. Tras ello, será el turno de la mudanza "informática", que es la que podría presentar mayores problemas para poner de nuevo en marcha servicios de las concejalías de Recursos Humanos, Turismo, Medio Ambiente y Limpieza.

Estas áreas, hasta ahora ubicadas en el antiguo Palas, pasarán a establecerse en las instalaciones del Centro 14, cuyas obras se encuentran a la espera de ser recibidas por el Ayuntamiento de Alicante. Por su parte, los funcionarios del área de Seguridad se instalarán en la Casa de la Festa, entre la calle Bailén y la de Cándida Jimeno Gargallo.

Choque con la Cámara

La mudanza definitiva del antiguo hotel Palas es solo uno de los últimos choques protagonizados por la Cámara de Comercio, que preside Carlos Baño, y el gobierno municipal de Alicante, dirigido por el alcalde, Luis Barcala. Un capítulo más en el conflicto entre la organización empresarial y el Consistorio por la sede que la Cámara construye sin licencia y con dinero público en los antiguos cines Panoramis, donde además, se ha excedido la edificabilidad máxima permitida, de acuerdo con los informes de los técnicos municipales.

El último "encontronazo" entre ambas partes tuvo lugar esta misma semana, después de que Carlos Baño cargase directamente contra el alcalde. En una entrevista concedida a una televisión local, el empresario aseguró que las irregularidades urbanísticas en las obras de la entidad se solucionarán "cuando Barcala quiera" y contó una supuesta anécdota con el regidor en la que Barcala le preguntaba, en tono despectivo, "¿Tú que has estudiado?", por la falta de formación universitaria de Baño.

Sin embargo, el gobierno municipal del PP declinó echar más leña al fuego en el enfrentamiento directo con el presidente de la Cámara, Carlos Baño. Preguntada sobre esta cuestión, la portavoz municipal Cristina Cutanda descartó hacer valoraciones sobre las palabras de Baño, remitiéndose una vez más al papel de los técnicos: "Lo que importa son los informes de la concejalía y al final nosotros tenemos que dar el absoluto respaldo a estos informes. Esas son las declaraciones que vamos a hacer".