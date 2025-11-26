Alicante reabre la bolsa de "horas extra" en la Policía para la maratón y los actos de Navidad

El Ayuntamiento de Alicante abre de nuevo la bolsa de horas extra en la Policía Local, con el objetivo de paliar la falta de efectivos para los eventos del final del año. El gobierno local, que reconoció la necesidad de incorporar hasta 90 agentes para la maratón de este domingo, busca así captar voluntarios para garantizar la seguridad tanto en la prueba deportiva como en las futuras celebraciones de Navidad.

Este miércoles, la Mesa General de Negociación ha acordado convocar una segunda vuelta de la bolsa de servicios extraordinarios de la Policía Local, para abrir la posibilidad a que los agentes que hayan completado su cupo puedan realizar más servicios hasta cubrir el máximo de los 3.000 presupuestados anualmente. Una medida que, sin suponer un incremento en el gasto, permitiría ganar disponibilidad de efectivos para dar cobertura a las actividades programadas. De esta forma, se acuerda también el importe de las retribuciones por cada jornada de ocho horas realizada, que será de 250 euros para los agentes y controladores de tráfico y de 290 euros para los mandos.

Bolsa agotada

Actualmente, la bolsa de servicios extraordinarios de la Policía Local permite a cada agente, hasta un máximo de 250 personas, la realización de 12 servicios extraordinarios, lo que hace un total de 3.000 actuaciones fuera de lo habitual. Pese a ello, es habitual que esta cifra no se alcance debido a diversos motivos, como ceses, jubilaciones o renuncias. Este año, dichas "bajas" han provocado que no llegue a cubrirse la totalidad de los servicios anuales disponibles, generando la carencia de los agentes necesarios para atender todos los eventos que demandan presencia policial.

Al agotarse la bolsa, se necesitan cerca de 90 agentes para garantizar la seguridad en la maratón Elche-Alicante de este domingo

De cara a la maratón de este domingo, la situación ha ocasionado que se necesiten cerca de 90 agentes para garantizar la seguridad en la prueba. Así lo manifestó el vicealcalde y concejal de Deportes, Manuel Villareste martes. Para solucionarlo, el edil popular confía en dicha apertura extraordinaria de la bolsa de horas extra, con el objetivo de "captar" efectivos voluntarios para la prueba deportiva. Según Villar, esta medida servirá para solucionar "no solamente el problema de efectivos de la maratón, sino todo lo que queda de año, que hay muchas actividades que van a ser cubiertas". No obstante, el vicealcalde opina que con esta apertura extraordinaria "no debería haber ningún problema".

Compromís ve "falta de planificación"

Tras la reunión de la Mesa Negociadora, el portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas, ha denunciado la "absoluta desorganización" y la "gravísima falta de planificación y efectivos" en la Policía Local para cubrir los eventos deportivos y navideños de las próximas semanas. Mas ha advertido de que esta situación queda confirmada por las propias palabras del jefe del cuerpo, José María Conesa, quien ha reconocido de forma explícita, según Compromís, que "no se cubren los eventos".

En la misma línea, Mas ha considerado que la bolsa de servicios extraordinarios "está desactualizada y no se ha podido cubrir", motivo por el cual el Ayuntamiento ha vuelto a abrir el plazo "a la desesperada", a pocos días de la maratón. "Dicen que no es para la carrera, pero al mismo tiempo admiten que no tienen personal suficiente. La contradicción es evidente", ha señalado.