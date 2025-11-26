Alicante tropieza en su intento por ser Ciudad Europea Accesible 2026

Alicante queda fuera de la carrera para convertirse en Ciudad Europea Accesible en 2026. La capital de la provincia, que se había postulado para suceder a Viena en el galardón, ha quedado fuera de la preselección elaborada por la UE: serán Zaragoza y Valencia las localidades que representen a España en un concurso con el que se concede hasta 150.000 euros a municipios que cuenten con un especial compromiso en la inclusión urbana. En la fase final, se enfrentarán a Piacenza (Italia), Rennes (Francia) y Salzburgo (Austria).

De acuerdo con la convocatoria, la Comisión Europea considera que una ciudad es accesible cuando las personas con discapacidad pueden, por ejemplo, recorrer las calles y disfrutar de las zonas públicas, como parques y áreas de juego; entrar en edificios públicos, como hospitales, ayuntamientos, bibliotecas y salas deportivas; coger el autobús, el tranvía y el metro para ir a trabajar o quedar con amigos; comunicarse con la administración local en persona, por teléfono o en línea; y obtener información de manera que puedan leerla comprenderla. Una serie de condicionantes que el jurado no ha apreciado en Alicante como para situarla entre las ciudades más accesibles de Europa.

El ganador y los finalistas, que se anunciarán los días 4 y 5 de diciembre, recibirán un premio en metálico de 150.000, 120.000 y 80.000 euros

En este sentido, los jueces han valorado que las candidaturas demuestren un enfoque coherente y una visión ambiciosa en esta materia. En esta preselección, se ha tenido especialmente en cuenta que los ayuntamientos dispongan de trabajos y estudios en materia de emergencias inclusivas. El ganador y los finalistas, que se anunciarán los días 4 y 5 de diciembre, recibirán un premio en metálico de 150.000, 120.000 y 80.000 euros, respectivamente.

Candidatura cuestionada

En el momento en que el gobierno local anunció su intención de presentarse al concurso, el pasado mes de agosto, las principales asociaciones de personas con discapacidad aseguraron que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Colectivos como el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) recordaban que la candidatura se ha impulsado el mismo año en que la ciudad ha sido protagonista por diferentes polémicas relacionadas con infraestructuras públicas como el ascensor del CEIP Voramar, que obligaba a una madre a cargar a su hijo a cuestas; o el del Raval Roig, que impide a los vecinos acceder al paseo de la playa de El Postiguet.

Una vecina de La Albufereta pasa junto a una moto ante la falta de aceras adaptadas. / Pilar Cortés

Desde el Cermi en la Comunidad Valenciana, ya advirtieron de que el certamen no es una competición baladí. Su presidente, Luis Vañó, señaló que "todos los ítems que se obligan a presentar son bastante importantes", entre ellos, "se tiene que demostrar la accesibilidad, la inclusión, cuestiones en emergencias" así como su estado de aplicación: si las medidas ya están en marcha o se encuentran en desarrollo.

"Hay una exigencia bastante alta en toda esta materia, no solo en cuestiones de accesibilidad sino también en empleo, sostenibilidad, movilidad o seguridad", recordó Vañó, quien ya dudaba de que Alicante estuviera preparada para superar dichos requisitos: "No sé si la ciudad cumple ahora mismo esos estándares". En la misma línea, aunque destacaba "la libertad que tiene el Ayuntamiento para presentarse", se mostraba sorprendido porque no se haya trabajado con los colectivos de personas con discapacidad, mientras que el resto de ciudades llevaban más de un año haciéndolo.