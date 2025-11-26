Los alumnos de la escuela de arte de Alicante vuelven a la calle para reclamar el traslado

Nueva protesta educativa contra el Consell. Alumnos de la Escuela de Arte y Superior y Diseño de Alicante (Easda) han vuelto a salir a la calle para reclamar con urgencia su reubicación. Y lo han hecho frente a la Dirección Territorial de Educación para elevar la presión con la denuncia del grave deterioro de las instalaciones y la falta de condiciones mínimas de seguridad e higiene. Reclaman un nuevo centro y, mientras tanto, si fuera necesario, barracones dignos para poder continuar sus estudios o trasladarse a otras dependencias de forma temporal.

"Esto no es un centro, es una ruina", "reubicación, nueva Easda ya" y "menos recortes, más inversión" son las consignas que han gritado frente a la delegación de la Administración autonómica, apoyados por sindicatos, PSOE y Compromís. El malestar de la comunidad educativa por una demanda que se remonta a hace ya más de una década no ha hecho más que agrandarse este curso tras la clausura del centro por una plaga de pulgas durante el mes de octubre.

Los estudiantes de la escuela de arte de Alicante han exigido la reubicación a la conselleria / Héctor Fuentes

Coincidiendo con la protesta, el director territorial de Educación, Juan Antonio Castaño, ha recibido a un grupo de alumnos y ha anunciado que el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV), organismo de la Conselleria de Educación que gestiona la Easda, está trabajando en contacto con el Ayuntamiento "para encontrar una ubicación que dé solución al problema y que sea del agrado de la comunidad educativa". El representante de la Administración autonómica ha reconocido que se trata de una reivindicación histórica y ha tratado de calmar los ánimos de los estudiantes, sin que por ahora se sepan plazos ni más detalles.

Asimismo, frente a la alarma generada por las pulgas, que esta misma semana ha obligado a cerrar una tarde la escuela por unas picaduras sufridas por profesores, desde Educación se ha garantizado a los estudiantes que la empresa encargada del control de las plagas está haciendo controles semanales, tras haber realizado una desinfección exhaustiva durante el mes pasado. Según el director territorial, se ha verificado que "ya no hay ningún problema de pulgas, ni de cualquier otra plaga".

El director territorial garantiza que hay controles semanales de plagas

Los alumnos de la Easda frente a Educación, este miércoles / Héctor Fuentes

Al pleno

El concejal del PSOE Emilio Ruiz, que ha participado en la protesta, ha explicado que en el pleno que se celebrará este jueves en Alicante se exigirán responsabilidades al alcalde Luis Barcala por dos cuestiones: por la insalubridad de los terrenos en los que se ubica la Easda, rodeada de escombros, y por no elevar la voz ante la Generalitat para que se incluya en los próximos presupuestos una partida para la constitución de un nuevo centro.

“Barcala no puede permanecer callado y le vamos a exigir que se pronuncie en el pleno. Si el entorno de la Easda está rodeado de escombros y basura es porque el alcalde lo permite, porque es responsabilidad única y exclusiva del Ayuntamiento. No se entiende que no haya elevado ya la voz ante la Generalitat para reclamar que se construya un nuevo edificio, y no se entiende que el conseller de Educación, el alicantino Rovira, no haga nada para solucionar esta situación. Una vez más, el PP está dando la espalda a la educación pública”, ha denunciado el socialista.