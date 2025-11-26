El belén de la Montañeta de Alicante, con la mente en los conflictos en Oriente Medio

La Navidad enciende una nueva luz en Alicante con un belén que no solo celebra el nacimiento de Jesús, sino que invita a detenerse y reflexionar sobre el valor, y la fragilidad, de la paz, ausente estos días en lugares de Oriente Medio, como la Franja de Gaza. La plaza de la Montañeta acogió este miércoles la inauguración del primer belén realizado por la Asociación de Belenistas de Alicante de la temporada. Bajo el título "Escenas para el Año Jubilar 2025", se trata de un conjunto de cuatro escenas que combinan tradición bíblica, estampas populares y un mensaje que sobrevuela la actualidad internacional: cómo, desde uno de los lugares que más conflicto acumula en la actualidad surgió un símbolo universal de esperanza.

El evento contó con la actuación del coro del Colegio Josefinas, que, como es tradición, acompañó la inauguración con música navideña. En esta edición, además de la calidad artística de las escenas, se ha añadido un elemento novedoso: una pasarela elevada que permite a los visitantes observar las figuras de cerca y disfrutar de los detalles de las escenas con mayor comodidad y seguridad. La propuesta de esta pasarela fue una solicitud especial de los propios belenistas al Ayuntamiento de Alicante.

De uno de los lugares que menos paz ha vivido a lo largo de la historia viene un símbolo de paz tan importante Alejandro Cánovas — Presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante

Escenas entre tradición y profundidad

En el Belén de la Montañeta han trabajado unas 25 personas las que han trabajado durante los últimos ocho meses para dar vida a un montaje, cuyas figuras, de unos 20 centímetros de altura, permiten un alto nivel de detalle y dinamismo.

La primera parte del belén está compuesta por escenas bíblicas. La escena del Nacimiento, situada en el centro del recorrido, respira un ambiente de vida cotidiana que envuelve la gruta: un alfarero trabajando la arcilla para el mercado, un carro de carga esperando a su mula, un pequeño río donde un niño intenta pescar. La Anunciación a los pastores, integrada en el mismo paisaje, completa el primer bloque. En el lado opuesto, la segunda escena bíblica ofrece un contraste visual: la visita de los Reyes Magos a Herodes. El interior palaciego está construido con inspiración helenística, combinando elementos grecorromanos en columnas, mármoles y vasijas pintadas a mano.

La segunda parte del belén presenta escenas populares. La primera, pidiendo posada, traslada al visitante a un pueblo del siglo XVII con su iglesia, inspirada en la de Tabarca y presidida por San Francisco de Asís, patrón de los belenistas, su mercado, su fragua y su panadería. Allí, José y María llaman a una puerta mientras el dueño les comunica que no tiene sitio. La cuarta escena del conjunto es la caravana de los Reyes Magos atravesando un mercado de Jerusalén. Los puestos de pan, hortalizas y carne, los callejones estrechos y los pequeños objetos pintados a mano componen un escenario lleno de rincones que invitan a detenerse.

Cada año nos regaláis el trabajo que hacéis ayudándonos a generar la magia de en estas fechas Luis Barcala — Alcalde de Alicante

Un esfuerzo colectivo para el Año Jubilar 2025

El presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante, Alejandro Cánovas, quiso subrayar que el conjunto conmemora los 2025 años del nacimiento de Jesús, una efeméride que coincide con la celebración del Año Jubilar de la Esperanza. "Solo queremos que cada persona que contemple las escenas sepa entender que lo hacemos para conmemorar el nacimiento de Jesús en Belén. Merece la pena dedicar una reflexión al hecho de que de uno de los lugares que menos paz ha vivido a lo largo de la historia venga un símbolo de paz tan importante", afirmó Cánovas haciendo al nacimiento de Jesús.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, puso en valor el esfuerzo y la dedicación del colectivo belenista. "No sabría dar la bienvenida a la Navidad sin vosotros. Cada año nos regaláis el trabajo que hacéis ayudándonos a generar la magia de en estas fechas", aseguró el alcalde. Barcala destacó que las recreaciones tienen un profundo arraigo en la historia cristiana: "San Francisco de Asís lo hizo por primera vez para que la gente que no sabía leer pudiera entender los evangelios. Con estas escenas rememoramos el nacimiento de Jesús".

Tras la inauguración, la plaza celebró la Noche de Belén, con degustación de dulces navideños, reparto de velas para llevar a casa la Luz de Belén y actividades familiares que prolongaron la celebración hasta las diez de la noche.

Lo que viene: más inauguraciones

La agenda continúa este jueves con la inauguración del belén del Ayuntamiento, que este año vuelve al vestíbulo municipal con un mensaje centrado en la crisis de la vivienda. A ello se sumarán las inauguraciones del belén de la Conselleria de Innovación (1 de diciembre), Gran Vía (2 de diciembre), Diputación (3 de diciembre) y Adif (4 de diciembre), todos con actuaciones corales.

Las Visitas Guiadas a los Belenes se celebrarán los días 16 y 18 de diciembre, completando un diciembre en el que la tradición belenista volverá a ocupar cada rincón de Alicante.