La clave para llevarte uno de los 600 cabassets que reparten los mercados de Alicante

Alicante estrena este miércoles la campaña "La millor despensa del món" en los cuatro Mercados municipales, Babel, Benalúa, Carolinas y Mercado Central, con una acción promocional que repartirá 600 cabassets tradicionales entre los clientes. Para ello, quienes realicen sus compras recibirán tarjetas "rasca y gana" con las que podrán optar a uno de estos cabassets.

La actuación contempla la distribución de más de 40.000 tarjetas entre los compradores. Se trata ya de la cuarta edición de una propuesta que pretende reforzar los pequeños gestos sostenibles, promoviendo el uso del cabasset como alternativa a las bolsas de plástico.

Bajo el lema "La millor despensa del món", la campaña busca dinamizar las compras y reconocer la fidelidad de los clientes, además de reivindicar el trabajo de los comerciantes por su cercanía y la calidad de sus productos. Los carteles promocionales incorporan frases inspiradas en el lenguaje de mercado de toda la vida, como "Un grapat de orgullo de barrio" o "Una docena de te lo preparo como a ti te gusta" y han sido diseñados por un artista local especializado en lettering, aportando una identidad visual distintiva.

La acción, financiada por el Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Comercio y Mercados, está impulsada por la asociación de Mercados municipales con la colaboración de Facpyme. Para participar, basta con realizar una compra en los puestos adheridos y recibir la tarjeta "rasca y gana" directamente del vendedor. La concejala de Comercio, Lidia López ha subrayado que con esta campaña "queremos destacar el valor de los mercados y de sus productos, recuperando expresiones de siempre y regalando el emblemático cabasset".

Lidia López ha celebrado la acogida que tiene cada año esta iniciativa, destacando que reconocer a quienes optan por el comercio de proximidad "es clave para seguir fortaleciendo un modelo sostenible y de calidad, especialmente en Navidad". Por su parte, el presidente de la asociación de comerciantes, Paco Alemañ, ha remarcado que la campaña "pone en valor la identidad propia de los mercados, con mensajes que nos conectan con el barrio y que recuerdan por qué somos una opción única para las compras navideñas".