El comercio de alimentación deja un negocio de 180 millones y genera más de 1.500 empleos

El comercio de alimentación ha incrementado su superficie comercial en la última década en un 18 % en la Comunidad Valenciana y alcanza los 2.419 establecimientos en octubre de 2025, lo que supone 73 más en un año, con un significativo aumento del autoservicio en formatos de proximidad y conveniencia. Hay un establecimiento por cada 2.197 habitantes, con una densidad comercial de 356,1 m2/habitante, muy por encima de la media nacional.

Así se refleja en el Informe de Distribución Alimentaria en la Comunidad Valenciana, que analiza la evolución del sector de los supermercados y autoservicios en términos de crecimiento de la red comercial, de la inversión y de la expansión territorial, entre otros. La Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova) y la asociación española representativa de los supermercados y mayoristas de alimentación (Asedas), ha presentado este viernes esta investigación, elaborada por Retail Data.

La presentación del informe ha tenido lugar en la sede de Alicante de la Confederación de Empresarios de Valencia (CEV) con la presencia de Marian Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de la Comunidad Valenciana; César Quintanilla, presidente de CEV de Alicante; y Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Asedas.

La provincia de Alicante alcanza las 1.000 tiendas de alimentación y suma 48 operadores (17 con sede en la provincia) con una cobertura al 98 % de su población

Dinamismo

La provincia de Alicante es representativa del dinamismo y servicio al consumidor del sector de los supermercados y autoservicios. La presencia del comercio de alimentación organizado alcanza las 1.000 tiendas, suma 48 operadores (17 con sede en la provincia), una cobertura al 98 por ciento de su población (la mayor de la región) y una densidad comercial de 391 metros cuadrados por habitante, superando así la media de la comunidad autónoma.

La provincia de Valencia, por su parte, alcanza los 1.099 establecimientos, 326 metros cuadrados por habitante y 97,9 por ciento de cobertura; mientras que Castellón cuenta con 320 tiendas, una densidad comercial de 376 metros cuadrados por habitante y un 96 por ciento de cobertura.

Si en 2014 la Comunidad Valenciana registró un número récord de nuevas tiendas de alimentación, con 106 establecimientos más, se espera cerrar este año 2025 con unas 85. En lo que llevamos de año, la superficie comercial roza los dos millones de metros cuadrados, con una evolución del 1,25 por ciento. Con estos datos, los supermercados y autoservicios demuestran su capacidad de dar respuesta al crecimiento poblacional que, desde el año 2015, ha experimentado la comunidad autónoma y que se cifra en un 8,7 por ciento (un 1,8 por ciento los últimos once meses). Esto supone que hay más bocas que alimentar.

La Comunidad Valenciana crece en tiendas de alimentación como en número de habitantes / INFORMACIÓN

Inversión

Toda esta actividad aportó el último ejercicio un negocio a la región de unos 180 millones de euros, con una generación de más de 1.500 empleos. El 40,5 % de la red comercial ha sufrido algún tipo de proceso de modernización en los últimos cinco años, con 473 nuevas tiendas y 507 inversiones entre adquisiciones, adhesiones a franquicias y reformas. Esto configura una red comercial moderna y actualizada a las necesidades del consumidor, indica el informe.

El supermercado se presenta como el formato preferido por alicantinos, valencianos y castellonenses, con 1.290 tiendas, aunque es significativo el incremento de establecimientos más pequeños -tipo autoservicio-, que alcanzan el número de 1.075 y que sirven fundamentalmente a los pueblos y barrios. Destaca también que el 51 por ciento de las tiendas abiertas desde 2020 lo hicieron bajo un contrato de franquicia o asociación con una cooperativa y más del 25 por ciento de las mismas se produjeron en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Tiendas rurales

La actividad que se registra en este tipo de municipios es subrayable porque en ellos se ubica el 21 por ciento de las tiendas, donde reside el 16,5 por ciento de la población. El 17,3 por ciento de las aperturas desde 2020 corresponden a este entorno de carácter rural.

Gracias a ello, la implantación en la Comunidad Valenciana es de una tienda por cada 2.197 habitantes, lo que arroja una densidad comercial de 356 metros cuadrados por habitante, por encima de la media nacional, que se sitúa en 320 metros cuadrados por habitante.

Hay tiendas de distribución alimentaria en donde reside el 97,8 % de la población de la Comunidad / INFORMACIÓN

Además, el 97,8 por ciento de la población tiene, al menos, un establecimiento donde hacer una compra de alimentación e higiene completa en su propio municipio, frente al 96,8 por ciento de la media nacional.

Del dinamismo del sector en la Comunidad da muestra que, de las 58 compañías que operan en el territorio autonómico, 29 tienen su sede en la propia región y 21 son pymes con menos de 10 establecimientos.

Así mismo, las empresas vinculadas a Asucova y a Asedas alcanzan una representatividad del 83 por ciento de la superficie comercial de productos de alimentación y gran consumo en la Comunidad Valenciana y suman el 80 por ciento de los establecimientos.