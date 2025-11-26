Acabo de recibir la propaganda de un taller para padres y madres que se anuncia como un espacio para aprender a dar masaje infantil con cosmética natural. Lo que propone es «descubrir el poder del tacto consciente y cariñoso para quienes desean favorecer el vínculo con sus bebés a través del masaje».

Aclaran que solo usan aceites libres de tóxicos y respetuosos con la piel delicada de los pequeños, aclaran que están pensados para cuidar su cuerpo y aclaran que lo que plantean es un espacio amoroso.

Lo que no aclaran es por qué hace falta un taller de masaje para que los padres descubran que acariciar a sus bebés es algo maravilloso y que sus caricias harán que los niños se sientan queridos y seguros.

Tampoco explican que cuando tocamos a nuestros bebés nos sobrecogemos de emoción, nos admiramos al contemplar la belleza de sus cuerpos nuevos y, por supuesto, al palpar su piel nos alegramos, nos enternecemos y nos llenamos de ilusión. Y es que, con aceites o sin aceites, tocar a los hijos es algo tan imprescindible y tan inevitable que parece mentira que haya que sugerirlo y aderezarlo con ninguna otra cosa.

Asombrada me quedo. Y esto no es lo único que me causa perplejidad.

Un hombre con su hijo pequeño, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Hace unos días presencié una escena en la que una niña de cinco años le dijo a su padre al ir a recogerla a la escuela que quería que apagara el móvil porque tenía que contarle algo que había pasado en el patio y si no, no iba a poder. El padre nos miró a los que estábamos presentes, sonrió con cara de apuro y le dijo a la hija que debía tenerlo encendido porque estaba trabajando, pero ella le insistió con fuerza. «¡No, ahora no trabajes, papá, estáte conmigo!».

¡Cuánta razón tenía en su demanda esa nena!, pensaba yo para mis adentros. Porque no es fácil entender ni aceptar que el padre le diga que tiene que usar el móvil porque está trabajando si ella lo ve a su lado, aparentemente disponible. Notarse relegada a un segundo lugar es duro si se tienen pocos años y muchas cosas que decir. ¿Cuándo vamos a priorizar atender las presencias de los hijos y dejar en espera las llamadas de los móviles?

Quizá se nos está olvidando que los niños necesitan desde el inicio de sus vidas que se les mire, se les hable y se les acaricie para crecer con salud y sentirse estimados, cuidados y contenidos. Que no basta con alimentarlos y cambiarles los pañales, también hay que ir contándoles lo que pasa, explicándoles la cotidianidad, otorgando sentido a lo que viven.

Y, según van creciendo, además, hay que escucharlos a ellos. Sus balbuceos primero, sus palabritas después, sus sentimientos, hazañas y deseos más adelante. Porque hará falta crear un hilo firme y constante de comunicación para que nuestros niños se encuentren bien, para que vayan entendiendo el mundo, para que deseen contarnos sus cosas, para que no se sientan solos, para que comprendan poco a poco las complejidades del vivir y el relacionarse con los demás.

Familias acompañando a sus hijos al colegio. / PILAR CORTÉS

Así lo expresa M. Emilia López, psicóloga experta en las primeras edades:

«El cuerpo del bebé requiere en la relación con sus cuidadores de un ‘diálogo tónico’, hecho de seguridad al coger al niño, de maleabilidad, de acoples, de escucha y de juegos, que le permita interiorizar los cuidados corporales y afectivos y acceder al sentimiento temprano de tener un cuerpo. Necesita ser acariciado y contenido por los cuerpos de los otros. Pero para unificarse también necesita la presencia del lenguaje oral, ese que proviene de la mamá, del papá, de los abuelos, de las canciones, de los maestros...».

Sabemos que para desarrollarse bien el niño precisará encontrar un efectivo modo de comunicarse con el mundo. Cuando nace es sobre todo su llanto el que dice por él. Su piel, su boca, su digestión, o las desobedientes burbujas de aire que le pasean por las tripas. Después son sus expresivos ojos los que nos cuentan cómo se siente. Su sueño, su hambre, sus repentinas risas. Más adelante empieza a gorjear como si fuera un pajarillo. Aquí vienen los gritos, las carcajadas, el jugar a esconderse, el tirar el chupete o los peluches una y mil veces para oír cómo suenan y para hacerse ver.

Y seguir mirando cada vez con más intencionalidad. Y el toquetearlo todo, el empezar a sentarse, a gatear, a meter los dedos en todos los agujeros, o los dientes en todo lo que se preste a las mordidas. Y las palabras, que se le vuelven triunfos nada más intentarlas. Así él instala su propio estilo comunicativo desde el que nos hace saber que está contento, que está enfadado, que quiere que le cojan, que tiene hambre, que tiene sueño, que extraña.

Una madre ayuda a su hijo a realizar las tareas escolares. / Domenech Castelló / EFE

Cuando son un poco más mayores, además de estas maneras de expresarse, vemos otras. Se expresan al dibujar, al hablar, al jugar, al relacionarse, al soñar, al imaginar, al escribir, al pelear. Y es que los niños se dejan ver en cada gesto, en cada actuación, en cada estado de ánimo. ¿Cómo ignorarlo? Mantener una actitud de acogida a sus palabras, sus juegos, sus producciones o sus comportamientos supondrá estar en conexión con ellos. Lo contrario sería dejarlos solos.

Lamentablemente estas cosas no parecen solo asuntos de forma. Porque si los talleres de masaje, los móviles, etc. fueran algo pasajero, estaríamos hablando de un tema menor. Pero detrás de estas excusas subyacen motivos que justifican la necesidad de que aparezcan este tipo de fenómenos y para mí eso es lo preocupante.

¿Hace falta ir a un taller de masaje infantil para encontrarte con la piel de tu bebé? ¿Hace falta montar un protocolo de restricción del móvil para saber que va antes lo que te diga tu hijo que una llamada telefónica?

¿Qué nos está pasando? ¿Qué es esta especie de sinsentido que nos impide ser y estar presentes en cuestiones que son tan importantes para nuestras vidas?