¿Una nueva oportunidad para un hotel en el antiguo cine Ideal de Alicante?

La reconversión del antiguo cine Ideal en un hotel continúa aparentemente su curso entre trámites, paralizaciones y nuevas protestas. Según ha trasladado la asociación Salvem l’Ideal a través de un comunicado, el Ayuntamiento de Alicante ha dado “una cuarta oportunidad” a la empresa Ataraxia Ibérica SL, vinculada al grupo Baraka, para presentar documentación en el expediente del hotel “para una solicitud de obra mayor”.

La entidad, que defiende la integridad del antiguo equipamiento y su uso cultural, cree que el expediente “contiene irregularidades” y que “se tendría que haber cerrado hace años”. Sospechan, además, que los propietarios quieren llevar a cabo los trabajos basándose en las protecciones establecidas en 2019, antes de la aprobación parcial del Catálogo de Protecciones, que se dio en septiembre del año siguiente, con la que “se aprobó la protección integral” de este Bien de Relevancia Local.

Interior del antiguo cine Ideal de Alicante (2021). / Alex Domínguez / Alex Dominguez

De esta manera, explican desde Salvem l’Ideal, “aplicando la protección de 2019 podrían demoler todo el interior” y “gran parte de la fachada de la planta baja”, lo que “supondría la destrucción de los elementos que hacen del Ideal el mejor ejemplo de la arquitectura cinematográfica valenciana”.

Situación

Desde el Grupo Baraka, propietario del inmueble, no han aclarado aspectos sobre este posible nuevo proyecto, que representaría una nueva oportunidad para habilitar el hotel contemplado en el antiguo cine y que a día de hoy sigue a la espera de licencia.

El proyecto fue presentado por primera vez en 2020, un año después del visto bueno inicial del Ayuntamiento, y ha sido modificado para encajarlo a la legalidad. Desde entonces, sin embargo, la conversión no ha culminado a falta de licencia y también entre protestas de entidades sociales, la última celebrada frente al propio inmueble, situado en la avenida Constitución.

Imagen reciente de la fachada del antiguo cine Ideal. / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

"Siguiendo escrupulosamente la normativa vigente"

El Ayuntamiento de Alicante, consultado por esta cuestión, se limita a afirmar que “el expediente de obra relativo al edificio del cine Ideal se está tramitando siguiendo escrupulosamente, como en todos los expedientes, la normativa vigente, incluyendo la relativa a la protección del edificio”.

A su vez, el Consistorio “descarta tajantemente que se vayan a autorizar obras que contravengan la normativa urbanística y las restricciones derivadas de la protección del edificio”, aseguran que se han “solicitado los informes técnicos internos preceptivos que estudien la viabilidad, en su caso, del proyecto presentado”, y recuerdan que “cualquier actuación sobre el inmueble deberá ser autorizado por la Conselleria de Cultura, quien tiene la última palabra al tratarse de un régimen excepcional”, dada la protección del inmueble.

Cabe recordar que las entidades que exigen la preservación del equipamiento solicitaron en su momento a la Conselleria de Cultura que lo declarara como Bien de Interés Cultural. La recuperación del Ideal fue, a su vez, la propuesta más votada de los presupuestos participativos promovidos por la Generalitat durante la anterior legislatura, en la etapa del Botànic. La idea era convertir un espacio en una filmoteca, pero la institución autonómica no llegó a adquirir el inmueble, que fue comprado por el grupo Baraka en 2022 tras un principio acuerdo previo, firmado tres años antes, con la familia propietaria de este cine que cerró sus puertas en 2003.