El Puerto de Alicante multiplicará por 10 el caudal de agua regenerada con algas. Es el objetivo que se ha marcado para el próximo año Mediterranean Algae Technologies tras estar filtrando cuatro millones de litros cada mes. La empresa biotecnológica, vinculada al Parque Científico, ha captado 2,1 millones de euros de fondos del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en España (CDTI), que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y ha abierto una ronda de inversión. Así lo anunció este miércoles Yago Sierras, el director ejecutivo de la compañía, que desde febrero ha puesto en marcha un proyecto piloto en la dársena pesquera del puerto. Los fondos obtenidos también permitirán replicar este modelo al Puerto de Mahón, de Menorca.

La empresa, que da empleo a 17 personas en la ciudad y aspira a contar con 30 puestos de trabajo con su expansión en 2026, presentó en Casa Mediterráneo las principales conclusiones de su proyecto, ejemplo de economía circular y de aplicación de biotecnologías marinas para reducir el impacto ambiental de las actividades portuarias. Al acto acudieron 140 personas, entre representantes de empresas de acuicultura, del Puerto de Alicante, centros tecnológicos y universidades.

El biofiltro, que se ha colocado hace nueve meses en el mar alicantino, ayuda, según la compañía, a combatir dos problemas importantes del agua del mar. Por un lado, reduce la eutrofización, que ocurre cuando el agua recibe demasiados nutrientes como nitrógeno y fósforo y eso hace que las algas y plantas crezcan de forma exagerada. Por otro lado, también ayuda frente a la acidificación, un proceso que se produce cuando el mar absorbe dióxido de carbono del aire y su PH baja, volviendo el agua más ácida.

La compañía replicará su sistema de regeneración marina en Menorca

La empresa biotecnológica opera en el Puerto de Alicante / HECTOR FUENTES

Metales pesados

Solo durante el mes de octubre, el módulo instalado en el puerto ha alcanzado tasas de biorremediación (que es la limpieza con seres vivos de ambientes contaminados) del 65 % en nitratos y del 55 % en fosfatos. Además, las algas han capturado metales pesados de la masa de agua (zinc, cobre, níquel, cromo, hierro, plomo y aluminio), gracias a la bioacumulación. Gracias a todo el proceso, se ha mejorado la transparencia y oxigenación del agua, reduciendo turbidez y olores, y se favorece la captura de carbono azul, promoviendo las condiciones más favorables para la biodiversidad, según la empresa.

Este sistema de biotectología azul sitúa al Puerto de Alicante entre los primeros puertos europeos en validar una Solución Basada en la Naturaleza (NbS) para la regeneración de masas de agua, plenamente alineada con la Directiva Marco del Agua, la Estrategia Marina y los objetivos del Pacto Verde Europeo.

El biofiltro ha limpiado 4 millones de litros de agua en un mes

Los representantes de Mediterranean Algae explican su proyecto a expertos. / HECTOR FUENTES

"El océano es nuestro mayor aliado frente al cambio climático, pero también uno de los más afectados. Este proyecto demuestra que es posible regenerar el agua y devolver equilibrio a los ecosistemas marinos utilizando organismos tan sencillos y extraordinarios como las macroalgas. Es una solución que puede aplicarse en cualquier lugar donde el mar necesite recuperar su salud", afirmó Yago Sierras.