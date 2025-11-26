La rama de un árbol cae sobre un coche en la puerta de un colegio de Alicante

Un conductor se ha llevado esta mañana una desagradable sorpresa. La rama de un árbol ha caído sobre un coche estacionado en la avenida Doctor Rico de Alicante. La rama, de grandes dimensiones, se ha desprendido del tronco y ha acabado sobre el techo y la luna delantera de un coche aparcado, provocando la rotura de la misma.

La rama se ha desprendido del árbol y ha caído sobre un coche / INFORMACIÓN

Los viandantes miraban curiosos esta escena ocurrida en la misma puerta del colegio público San Blas y donde ha acudido la Policía Local y el director del centro.

Afortunadamente, a esa hora los alumnos ya se encontraban dentro de las aulas y no ha habido que lamentar daños personales. Este punto de la avenida Doctor Rico suele ser muy transitado por la entrada y salida de los niños del centro.