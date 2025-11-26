Los dos requisitos que piden las empresas audiovisuales de Alicante para dar trabajo

Las empresas audiovisuales, un sector cuya afiliación en la Comunidad Valenciana ha crecido un 70 % en la última década, demandan profesionales con dos requisitos imprescindibles: dominio de inglés y de la inteligencia artificial. Así lo han trasladado pequeñas y medianas firmas, que trabajan en la provincia de Alicante, a los centros educativos con Formación Profesional (FP) de la familia de imagen y sonido, durante unas jornadas organizadas por el IES Luis García Berlanga de Sant Joan. Un instituto con decenas de alumnos en lista de espera, debido al aumento de la demanda de perfiles que controlen la grabación y edición de vídeos para las empresas y las administraciones públicas, uno de los principales activos con los que llegan a los clientes y a la población en general.

"Es esencial tener un nivel de inglés alto, ya que sin un dominio mínimo del idioma es difícil profundizar y llegar lejos en este mundo", aseguró este miércoles en Ciudad de la Luz Miguel Ángel González, de Lucentum Studios, quien también advirtió de que aunque no usan la IA en sus producciones a propósito, tienen claro que hay que pilotarla, usarla como herramienta y adaptarla a su trabajo y a las producciones actuales.

Representantes de empresas del sector audiovisual, exponiendo sus necesidades a la comunidad educativa / Rafa Arjones

Pequeñas y medianas firmas acercan sus necesidades a los centros que enseñan imagen y sonido

Durante el encuentro "Talento PYME: Conectando a centros y empresas", Alberto Guilianotti, de Blau Comunicación, coincidió en que han detectado una carencia en el idioma, especialmente, en la parte de producción para eventos corporativos y destacó la importancia de que los alumnos de FP tengan una actitud curiosa para aprender nuevos retos, además de no limitarse a las horas de práctica requeridas, sino hacer más para acelerar su camino a ser expertos y acceder a mejores puestos de trabajo.

El mismo mensaje trasladó Luis Catalá, de Mediapro, a los estudiantes y a los profesores de FP de imagen y sonido: "tienen que aprender a utilizar la inteligencia artificial, ser curiosos y probar cosas con ella todos los días" para tener acceso a "un mercado que está creciendo constantemente".

En este contexto, estas y otras empresas del sector acercaron sus necesidades a los centros educativos para poder adaptar la formación que imparten en las aulas a las demandas reales del mercado laboral. "Con el tema de redes sociales este sector evoluciona constantemente, hay que estar alerta. Las nuevas tecnologías nos están metiendo en el terreno de la realidad virtual y nos tenemos que adaptar rapidísimo", explicó Diana Roca, organizadora de la jornada y coordinadora de las prácticas del IES Luis García Berlanga.

Docentes de FP y empresas del sector audiovisual, en las jornadas organizadas por el IES Berlanga / Rafa Arjones

Alta empleabilidad

La docente admitió que un alumno formado en audiovisuales, sobre todo, en la parte técnica, tiene una tasa de empleabilidad muy alta. En esta línea compartió la idea de que hay trabajo en un sector con salidas muy diversas, desde los espectáculos y eventos, la producción cinematográfica y videográfica, etc. Es más, avisó de que se necesitan técnicos constantemente en los espectáculos que sepan hacer conexiones de cables, manejar mesas de sonido y de luces. Además, "cualquier departamento de comunicación de una empresa ya está integrando a personas formadas en imagen y sonido", agregó.

Las cotizadas plazas que disponen los centros educativos que imparten esta FP están siendo copadas por público muy joven, pero también por profesionales que están en activo y que se están reciclando.