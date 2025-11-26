Ricard Cabedo, CEOE: "Un 24 % del absentismo se concentra los lunes"

El 24 % de los casos de absentismo laboral en el sector del comercio y los supermercados se concentra los lunes, es decir, que el primer día laborable de la semana está de baja uno de cada cuatro trabajadores. Así lo ha destacado este miércoles en Alicante el presidente de la Comisión C4 (Competitividad, Comercio y Consumo ) de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Ricard Cabedo, en referencia al resultado de un estudio que hizo la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) junto a Amat, la patronal de las mutuas.

"Tenemos que reflexionar mucho sobre esto. En España cada día dejan de ir a su puesto de trabajo 1,7 millones de personas. Se ha incrementado un 52% desde el año 2019. Es un problema muy serio. El que crea que es un problema de las empresas está equivocado. Es mucho más profundo, es social". Cabedo ha abogado por dar más papel a las mutuas para resolverlo.

Los empresarios reclaman una Formación Profesional enfocada a los perfiles que se necesitan

Otro problema del sector que ha apuntado es la hiperregulación de los comerciantes, sometidos a 3.500 normas, estatal, autonómico y local, "una mochila llena de piedras", ha dicho. Asimismo, ha apuntado que un 35 % de los pequeños comerciantes actuales se jubilarán en las próximas décadas y de ellos el 70 % se verán abocados al cierre por la falta de relevo generacional. "Las ciudades son hijas del comercio. Necesitamos todo tipo de comercio porque es lo que nos da vida".

"Estamos sometidos a 3.500 normas de ámbito europeo, estatal, autonómico y local, una mochila llena de piedras" Ricard Cabedo — Presidente de la Comisión C4 de la CEOE

FP dual

En este sentido, considera llamativo el dato de un estudio de Manpower, según el cual en su sector cada año se producen 16.000 vacantes con un paro juvenil del 24 %. "Ocho de cada 10 empresas de nuestro sector no son capaces de encontrar determinados perfiles. Normalmente son especializados, oficios que se están perdiendo. Nosotros desde CEOE estamos convencidos de la necesidad de una Formación Profesional muy enfocada a lo que necesitan las empresas, una FP dual, porque esta paradoja hay que romperla".

El alicantino ha participado en la apertura de la jornada empresarial en la que se ha presentado el informe "Distribución alimentaria en Alicante y en la Comunidad Valenciana", después de que César Quintanilla, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) haya señalado que el sector de distribución alimentaria no puede despegar todo su potencial si no cuenta con una infraestructura acorde a las necesidades. "Hablar de competitividad significa hablar de logística y asumir que sin inversiones y sin planificación a largo plazo es imposible sostener el crecimiento. Es importante que pongamos también el foco en la transformación que estamos viviendo del empleo y del talento".

Jornada en la CEV sobre supermercados / Rafa Arjones

Mano de obra

En este sentido, Cabedo ha hablado de la escasez de mano de obra como otro obstáculo importante para la competitividad. "En la última década la productividad de nuestro sector ha crecido un 18,4% y la del total de los sectores económicos de España un 2,5. Hemos hecho los deberes más que de sobra. Pero ya no podemos más".

Sobre los hurtos en los establecimientos comerciales, ha dicho: "necesitamos que los jueces conozcan los antecedentes penales de los delincuentes multirreincidentes, y que la Policía maneje el mismo lenguaje que los jueces".

Posteriormente, ha tenido lugar un diálogo entre Rafael Torres, presidente de la Confederación de Comercio de la Comunidad Valenciana (Confecomerç) y de la Confederación Española de Comercio (CEC); José Juan Fornés, presidente de la Asociación de Supermercados (Asucova) y de MasyMas; y Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum. El moderador ha sido Ignacio García, director general de Asedas.

Un momento del debate que se ha generado en el marco de la presentación del informe de distribución alimentaria / INFORMACIÓN

Economía local

Quiles ha abundado en que "generamos e impulsamos la economía local porque trabajamos con agricultores, con ganaderos, pescadores y lonjas", y ha destacado la sostenibilidad ambiental y la calidad del producto.

Fornés considera que cada tienda es "un traje a medida", que el comerciante que levanta temprano cada día su persiana no tiene tiempo de aburrirse y que solo se puede crecer invirtiendo, abriendo nuevas tiendas o mejorando las existentes ofreciendo al cliente lo mejor; y Torres ha incidido en que el modelo de negocio de la Comunidad Valenciana está basado en la proximidad más que en la atracción, lo que supone una menor huella de carbono.

Josep Antoni Duran i Lleida, actual presidente de Asedas este miércoles en Alicante / INFORMACIÓN

El presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, ha cerrado resumiendo la problemática que ha avanzado Cabedo como la falta de personal, desde transportistas a mozos de almacén o carniceros, la lucha contra el absentismo o el exceso de normas. Asimismo, ha destacado la capacidad de generar empleo del sector, con 350.000 personas trabajando en las empresas dependientes de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, el 70 % de ellas mujeres.