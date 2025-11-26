EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: el frío empieza a hacerse notar en la provincia
Las fuertes rachas de viento acentuarán la sensación de bajada de temperaturas
La provincia de Alicante amanece este miércoles con ambiente frío, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con mínimas en torno a los 4-10 grados y máximas entre los 12 y los 18 ºC. En general, el ambiente será estable, seco y muy luminoso en buena parte de las comarcas. Si bien no hay aviso de precipitaciones, las fuertes rachas de viento de componente norte y noroeste se hará notar especialmente en Dénia, donde podrán alcanzar los 70km/h. El viento también se hará notar en Alicante, Benidorm, Elda o Alcoy, donde alcanzará rachas de 50 km/h y acentuará la sensación de frío.
El tiempo en Alicante
Jornada plenamente despejada, con ambiente fresco al amanecer y máximas que rondan los 18 °C. El viento del norte sopla con fuerza moderada y deja rachas de hasta 55 km/h, manteniendo la sensación térmica algo más baja.
El tiempo en Elche
Día luminoso y seco, con temperaturas entre 8 y 18 °C y humedad muy contenida. El viento del noroeste se deja notar, con momentos de rachas cercanas a 50 km/h hasta primeras horas de la tarde.
El tiempo en Benidorm
Cielo limpio durante toda la jornada y ambiente algo más fresco, con máximas en torno a 16 °C. El norte vuelve a mandar en el viento, que arranca con intensidad y rachas de 55 km/h antes de aflojar al final del día.
El tiempo en Elda
Mañana fría y jornada estable, con valores entre 4 y 14 °C bajo un cielo completamente despejado. El viento del norte arrecia por momentos, con rachas de 55 km/h que acentúan la sensación de frío.
El tiempo en Torrevieja
Día claro y temperaturas suaves, entre 10 y 18 °C, con humedad moderada. El viento del norte sopla con energía durante la primera mitad del día, alcanzando rachas de 50 km/h.
El tiempo en Orihuela
Ambiente seco y despejado, con máximas de 16 °C y mínima de 8 °C, algo más fresca al amanecer. El viento del norte mantiene la tónica del día, con racha máxima de 45 km/h en las horas centrales.
El tiempo en Alcoy
Cielo despejado pero ambiente frío, con temperaturas entre 4 y 12 °C y sensación térmica más baja por el viento. El norte vuelve a imponer su fuerza con rachas de 55 km/h, especialmente por la mañana.
El tiempo en Dénia
Mañana luminosa con temperaturas suaves, entre 9 y 17 °C, y humedad contenida. El viento del noroeste sopla con fuerza, dejando rachas destacadas de hasta 70 km/h, las más intensas de la comarca.
Suscríbete para seguir leyendo
- La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante
- San Mateo: la calle de Alicante en la que el comercio lo es todo
- ¿Dónde se construirán las nuevas viviendas protegidas en Alicante? Precio de los pisos y requisitos para acceder
- MAPAS | Consulta la ubicación exacta de los seis nuevos radares de la DGT en la provincia de Alicante
- Dos familias denuncian acoso escolar en un instituto de Alicante tras dos años de insultos y burlas
- De 'Oriola' a 'Torre Vella', el debate con historia de los topónimos en valenciano en municipios castellanohablantes de Alicante
- La playa del Postiguet de Alicante guarda un secreto que cambió el destino de una reina
- El Ayuntamiento de Alicante renuncia a la pista de hielo en Navidad