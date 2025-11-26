El tiempo en Alicante: el frío empieza a hacerse notar en la provincia

La provincia de Alicante amanece este miércoles con ambiente frío, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con mínimas en torno a los 4-10 grados y máximas entre los 12 y los 18 ºC. En general, el ambiente será estable, seco y muy luminoso en buena parte de las comarcas. Si bien no hay aviso de precipitaciones, las fuertes rachas de viento de componente norte y noroeste se hará notar especialmente en Dénia, donde podrán alcanzar los 70km/h. El viento también se hará notar en Alicante, Benidorm, Elda o Alcoy, donde alcanzará rachas de 50 km/h y acentuará la sensación de frío.

El tiempo en Alicante

Jornada plenamente despejada, con ambiente fresco al amanecer y máximas que rondan los 18 °C. El viento del norte sopla con fuerza moderada y deja rachas de hasta 55 km/h, manteniendo la sensación térmica algo más baja.

El tiempo en Elche

Día luminoso y seco, con temperaturas entre 8 y 18 °C y humedad muy contenida. El viento del noroeste se deja notar, con momentos de rachas cercanas a 50 km/h hasta primeras horas de la tarde.

El tiempo en Benidorm

Cielo limpio durante toda la jornada y ambiente algo más fresco, con máximas en torno a 16 °C. El norte vuelve a mandar en el viento, que arranca con intensidad y rachas de 55 km/h antes de aflojar al final del día.

El frío ártico adelanta la llegada del invierno a Alicante: Alcoy amanece con mínimas de 4 grados / Juani Ruz

El tiempo en Elda

Mañana fría y jornada estable, con valores entre 4 y 14 °C bajo un cielo completamente despejado. El viento del norte arrecia por momentos, con rachas de 55 km/h que acentúan la sensación de frío.

El tiempo en Torrevieja

Día claro y temperaturas suaves, entre 10 y 18 °C, con humedad moderada. El viento del norte sopla con energía durante la primera mitad del día, alcanzando rachas de 50 km/h.

El tiempo en Orihuela

Ambiente seco y despejado, con máximas de 16 °C y mínima de 8 °C, algo más fresca al amanecer. El viento del norte mantiene la tónica del día, con racha máxima de 45 km/h en las horas centrales.

Una panorámica de Alcoy. / Nando JS

El tiempo en Alcoy

Cielo despejado pero ambiente frío, con temperaturas entre 4 y 12 °C y sensación térmica más baja por el viento. El norte vuelve a imponer su fuerza con rachas de 55 km/h, especialmente por la mañana.

El tiempo en Dénia

Mañana luminosa con temperaturas suaves, entre 9 y 17 °C, y humedad contenida. El viento del noroeste sopla con fuerza, dejando rachas destacadas de hasta 70 km/h, las más intensas de la comarca.