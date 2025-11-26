"Las víctimas de maltrato pueden abusar de hipnóticos, ansiolíticos o alcohol como mecanismo de evasión"

El jefe de sección de la Unidad de Valoración Forense Integral del Instituto de Medicina Legal de Alicante realiza las valoraciones integrales de las víctimas de violencia de género y de los agresores. El especialista destaca la incomprensión social de las afectadas, su aislamiento y dependencia de los maltratadores, y la elevada tasa de casos no denunciados. El forense ha dado en el Hospital de Sant Joan pautas a los sanitarios para reconocer los casos ocultos, destacando que el parte de lesiones debe estar bien cumplimentado pues a veces es la única prueba objetiva y puede evitar que el profesional tenga que declarar en un juicio.

¿Por qué la sociedad a veces no entiende a las víctimas?

Esta violencia tiene algo que la diferencia de otros tipos, que es fundamentalmente la relación que existe entre víctima y agresor. La persona hacia la cual se le tienen sentimientos de cariño, aprecio y demás, es la misma que te está victimizando. Muchas veces, además, a lo largo de la relación se va produciendo un aislamiento de la víctima, de su familia, de sus amistades, existe una dependencia económica también hacia el agresor y todo esto complica. Muchas veces está sola y no dispone de otro soporte o de otra persona que el maltratador. A lo mejor hay mucha gente que no entiende por qué no denuncian antes o por qué siguen con la pareja. Es por una dependencia emocional o económica, están aisladas socialmente y todo esto dificulta que pasen a esa fase de acción de denunciar.

"La dependencia emocional o económica y el aislamiento social dificulta a las víctimas que pasen a la fase de acción de denunciar"

¿Cuántos casos se denuncian aproximadamente?

En España se están registrando al día entre 500 y 600 denuncias por violencia de género. En este tipo de violencia hay un problema, que es que existe una cifra negra muy alta. La cifra negra en términos criminológicos es el número de veces que se produce un delito respecto el número de veces en que se denuncia. Únicamente se está denunciando uno de cada cuatro casos de violencia de género. Existe un dato muy significativo, que es que si se analizan los casos de víctimas mortales por esta causa entre el año 2007 y 2021, únicamente un 25% de esas mujeres habían denunciado a su pareja. Es evidente que la violencia de género es un fenómeno que la primera manifestación no es el asesinato, sino que hay mucha violencia antes del asesinato y únicamente una de cada cuatro mujeres asesinadas había denunciado a su agresor, lo cual viene en consonancia con otros estudios.

Perfil

¿Hay algún perfil de clase social o edades en que estén aumentando los casos?

En violencia de género yo creo que lo más importante, o la idea fundamental, es que no hay un perfil ni de víctima ni de agresor. Muchas veces la sociedad en general tiende a entender que los problemas suelen estar más relacionados con ambientes sociales desfavorables, y no con los que ellos se identifican. En violencia de género aparecen situaciones de victimización tanto en gente con estudios como sin estudios, en gente con recursos económicos y sin recursos, por tanto no hay un perfil.

¿Hay más víctimas universitarias?

No es que haya más víctimas universitarias, sino que existen víctimas, como decía, en cualquier contexto, tanto del universitario como no universitario. Que haya más víctimas con carrera en particular no, sino que sí que existe mucha gente con titulación universitaria que acaba siendo víctima de este tipo de delitos en contra de lo que puede pensar la sociedad en general. Sí que resulta llamativo que existe un número bastante significativo de víctimas más jóvenes tanto de violencia de género como sexual. Si bien entiendo que puede estar en consonancia a que existe mayor información, mayor visibilidad y se denuncian muchas cosas que antes no se denunciaban.

El doctor con los miembros de la Comisión de Igualdad del Hospital de Sant Joan, presidida por Carolina Concepción; y el gerente Juan Antonio Marqués / INFORMACIÓN

Juzgado

¿Cuál es su trabajo en el juzgado?

Nos encargamos de realizar todas las periciales que se produzcan en el contexto de la violencia de género, la violencia sexual y la violencia sobre niños, niñas y adolescentes. Lo que hacemos son todas aquellas periciales que solicitan los juzgados relacionadas con estos tipos de delitos. Se intenta fundamentalmente, y es lo que hacemos, valoraciones integrales, no limitando únicamente el daño a las secuelas o las lesiones físicas, sino conjunta, tanto del daño a nivel físico, psíquico y social. Por eso nosotros trabajamos de manera conjunta en la sección médicos forenses, psicólogos forenses y trabajadores sociales forenses, que realizamos un reconocimiento conjunto de la víctima para poder evidenciar cómo de amplio es el daño que tiene.

¿Valoran también a los agresores?

También nos encargamos de realizar las valoraciones de los agresores, fundamentalmente a efectos de valoración de imputabilidad, es decir, de si tienen o no tienen las capacidades cognitivas y volitivas conservadas o cualquier otra petición que nos llegue desde los juzgados.

¿Se detectan problemas de salud mental en ellos?

No. Tendemos a pensar que las personas que cometen delitos o actos relacionados con la delincuencia, homicidios y actos graves son enfermos mentales. No. Lejos de la realidad, las personas que cometen hechos delictivos, y hechos delictivos graves en particular, no suelen ser enfermos mentales graves. Generalmente, son personas que las facultades tanto cognitivas como volitivas las tienen conservadas, es decir, son plenamente conscientes, la mayor parte de las veces, de qué es lo que están haciendo y del alcance de esos hechos, no quitando que en algún hecho puntual sí que pueden ser personas que tienen alguna enfermedad mental. Pero por regla general no suelen ser enfermos mentales las personas que delinquen en general ni en particular en violencia de género.

Por regla general no suelen ser enfermos mentales las personas que delinquen en general ni en particular en violencia de género

Síntomas

¿Qué tiene que tener en cuenta un sanitario para detectar maltrato?

Existen algunos indicadores de sospecha en las características de las lesiones, en la actitud de la mujer y de la pareja en caso de que esté presente durante la consulta que pueden ser una serie de signos y síntomas que deberían hacer pensar al profesional que esa mujer sufre algún tipo de violencia de género. Por ejemplo, relacionados con las características de las lesiones, sobre todo incongruencias entre el tipo de lesión y la explicación o la causa que da la mujer a esa lesión. Otro indicador son lesiones en distinto momento evolutivo, como hematomas o lesiones en distinto momento de cicatrización que harían pensar que no se trata de un hecho puntual, sino mantenido en el tiempo.

¿Existen otros síntomas físicos a tener en cuenta?

Que existan lesiones en zonas de defensa. Cuando nos van a atacar muchas veces ponemos el antebrazo para defendernos, pues que existan lesiones en la cara interna del antebrazo sería sugestivo de violencia de género, así como lesiones durante el embarazo en genitales, abdomen o mamas encaminadas a abortos. O lesiones típicas relacionadas con este tipo de violencia como sería la rotura de tímpano típica de un tortazo o de un manotazo.

Otra imagen de Pedro Galiana durante su participación en una jornada en el Hospital de Sant Joan / INFORMACIÓN

¿Y en lo emocional?

A nivel de salud mental, por regla general hay que tener en cuenta que podemos encontrarnos con víctimas que abusan de algún tipo de fármaco, fundamentalmente hipnóticos o depresores del sistema nervioso central como los ansiolíticos, alcohol u otras sustancias, las cuales pueden ser para ellas un mecanismo de evasión de esta realidad. Otros indicadores de sospecha son los rasgos depresivos, tristeza, desilusión, desesperanza, autoestima baja, sentimientos de culpa, estados de ansiedad, angustia. Estas mujeres en algunos casos pueden llevar ropas que no son apropiadas al momento del año en el que estamos, es decir, que en verano vayan con ropa de invierno para evitar mangas cortas y demás intentando tapar las lesiones, y que las justifiquen o le quiten importancia. Respecto a la salud sexual y reproductiva, que haya enfermedades de transmisión sexual repetidas, embarazos no deseados repetidos, negación al acceso a métodos anticonceptivos o solicitar pruebas sin que su pareja lo sepa.

En los adolescentes existe un control absoluto de las redes sociales, de ubicación, de contenido, control constante mediante videollamadas

¿Qué otros controles se observan?

El aislamiento progresivo, de familia y amigos, el control económico, la limitación del acceso al móvil, al trabajo o al estudio. Sobre todo en los adolescentes existe inicialmente un control absoluto de las redes sociales, tanto control de ubicación, como de contenido, control constante mediante videollamadas, así como una dependencia extrema siempre hacia el agresor para tomar cualquier tipo de cualquier tipo de decisión. Ante la presencia de cualquiera de estos indicadores, los profesionales tendrían que estar atentos y sospechar de que puede haber alguna señal de que la mujer puede estar sufriendo malos tratos.