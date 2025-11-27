Aparcar en el aeropuerto de Alicante de viernes a domingo por 20€: el parking low cost para evitar un gran gasto

Si viajas desde el Aeropuerto de Alicante-Elche y ya estás temiendo el sablazo del taxi o los precios del parking oficial, hay una alternativa que te cuesta menos que una cena rápida antes de volar. Se llama Apárkate y ha conseguido lo que parecía imposible: un aparcamiento low cost para poder ir en coche a tus vuelos sin que suponga un agujero en la cartera. De viernes a domingo por 20€, por ejemplo. Y sin renunciar a comodidad, rapidez ni seguridad.

La historia de Apárkate es interesante y no solo por sus precios. La empresa nació en 2022, en plena resaca de la pandemia, cuando cuatro jóvenes alicantinos de 25 años decidieron apostar todo lo que tenían para ofrecer una alternativa real al parking tradicional del aeropuerto. Empezaron con 3.000 metros cuadrados, pocos recursos y muchas ganas. Y pronto iniciaron su crecimiento.

Apárkate, una opción económica para aparcar impulsada por cuatro jóvenes

Hoy, unos años después, cuentan con 20.000 metros cuadrados de instalaciones, 800 plazas de aparcamiento, cerca de 15 trabajadores y más de 100.000 clientes que ya han pasado por sus instalaciones. Un crecimiento que no es casualidad: Apárkate ha conquistado a los usuarios por su precio, rapidez y cercanía.

El parking de Apárkate en el Aeropuerto de Alicante-Elche / Rafa Arjones

Y cada vez van a más. En 2025 integraron empresas como Monster Parking, Parcar y Aparking, reforzando una estrategia que convierte a Apárkate en el gran referente del parking low cost y de corta estancia en el aeropuerto, pudiendo alcanzar cerca de 3.000 reservas mensuales.

Cuánto cuesta aparcar en este parking del aeropuerto de Alicante

Si estás pensando en escaparte un fin de semana, quizá el transporte hasta la terminal empiece siendo un problema. Solo el taxi desde Alicante centro te cuesta cerca de 25 euros por trayecto. Ida y vuelta: 50 euros. Y si vives más lejos ya habrás hecho este cálculo adaptado a ti.

Apárkate consigue que puedas tener el coche como alternativa asequible, para que puedas escogerla si así lo prefieres. Por ejemplo, de viernes a domingo, y haciendo una simulación en este mismo momento para la semana próxima, cuesta 20€ por tres días completos. Una semana completa, 36€.

El parking de Apárkate está a tan solo tres minutos de la terminal y te llevan gratis en un transfer. / Información

Pero, además del precio, cuenta la comodidad, que es una gran parte de la experiencia. El parking está a tan solo tres minutos de la terminal y te llevan gratis justo hasta la puerta. Es decir, dejas tu coche, y uno de sus chóferes te lleva en sus transfers hasta el aeropuerto. Esta opción es gratuita y está incluida en todas las reservas.

Apárkate cuenta con un parking vigilado 24 horas y personal disponible en todo momento. / Rafa Arjones

Sin embargo, si lo prefieres, puedes usar su servicio VALET. Este servicio premium funciona de la siguiente manera: un conductor de Apárkate recoge tu coche en la misma terminal y te lo entrega allí mismo cuando vuelvas de tu viaje. Ni maletas, ni traslados, ni prisas.

Seguridad y comodidad como claves del aparcamiento

Apárkate cuenta con un parking vigilado 24 horas, personal disponible en todo momento y un equipo que, según sus valoraciones en Google, funciona “perfectamente”. Allí cuentan con un 4,7 sobre 5 de media.

Aparca tu coche un fin de semana en este parking junto al aeropuerto desde 20€. / Información