Un belén que convierte en hogar al Ayuntamiento de Alicante

La Navidad regresó al "hall" del Ayuntamiento de Alicante de la mano de un Belén que trasciende lo decorativo para hablar de un mensaje social: la crisis de la vivienda. Este jueves se inauguró la instalación elaborada durante más de ocho meses por la Asociación de Belenistas de Alicante con la actuación del coro del colegio de las Josefinas, marcando el inicio de un nacimiento que permanecerá abierto al público hasta el próximo 6 de enero. El belén municipal, titulado "Ha nacido el Mesías", vuelve de esta forma al vestíbulo consistorial tras un año de ausencia obligado por el desprendimiento de un cascote de grandes dimensiones en la torre del reloj el pasado mes de octubre.

Lejos de ser un simple conjunto de figuras y estructuras, este Belén invita a pensar en la historia de la Sagrada Familia como un espejo de la actualidad. La escena bíblica refleja la crisis de la vivienda: María y José, como tantas personas hoy en día, buscaron un refugio donde poder traer al mundo al niño Jesús, y lo encontraron en un pesebre, acompañados únicamente por un buey y una mula. La propuesta se inspira en el Año Jubilar de la Esperanza, conmemorativo de los 2025 años del nacimiento de Jesús, y busca trasladar al espectador la sensación de hogar con trasfondo social.

Inauguración del nacimiento situado en el zaguán del ayuntamiento de Alicante / Pilar Cortés

Un Belén al detalle: realismo y guiños alicantinos

El nacimiento, con dimensiones de cinco metros de ancho por cuatro de fondo y 2,5 metros de altura, ha sido diseñado para trasladar a quien lo visita a una gruta en la que se refugia la Sagrada Familia. "Hemos buscado darle un ambiente real, algo rústico y muy realista", explican los belenistas encargados de este nacimiento, Antonio, Marcos, Vicente y Manuel. Las figuras delanteras, de un metro de altura, se combinan con otras más pequeñas que crean perspectiva, con tamaños que van de 70 cm a 25 cm, simulando la vida cotidiana del Belén.

El trabajo artesanal se percibe en cada detalle que recuerdan a la provincia de Alicante. Entre ellos se encuentra la roca hecha de arenisca, el porche de cañizo, típico de la Vega Baja, las vallas de cañizo que delimitan el espacio o las pequeñas golondrinas que adornan la roca. Incluso los cestos de frutas incluyen uvas de Alicante, y los colores del marco que rodea la instalación evocan tanto el escudo de la ciudad como la Asociación de Belenistas.

El nacimiento recrea un pueblo bíblico con calles y viviendas, en el que se percibe un mundo en miniatura: una caravana misteriosa de habitantes se dirige al pesebre, recordando la llegada de pastores y Magos, mientras la Sagrada Familia se resguarda del frío y la falta de alojamiento.

Un mensaje que trasciende lo religioso

"Este año, el mensaje del nacimiento va más allá de lo religioso", señala Alejandro Cánovas, presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante. "No pretendemos imponer nada, pero invitamos a que cada visitante reflexione sobre lo que le sugiera el Belén". Cánovas recordó que el nacimiento lleva ocho meses de trabajo dedicados al montaje y la planificación. "Contemplemos el belén y tengamos un momento para rezar por la paz y la concordia. Bendecir el belén es hablar bien del belén, no es ponerle una cruz, así que agradezcamos a quienes lo han construido", indicó Cánovas.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, destacó la labor altruista de los belenistas. "Habéis puesto magia en la Navidad del Ayuntamiento. Más allá del lujo de detalles, lo más importante es el mensaje: cuidar de la familia y disfrutar de la Navidad en compañía de los seres queridos. Este Belén es una invitación a reflexionar sobre lo esencial y a poner la esperanza en primer plano", afirmó Cutanda.

Próximas inauguraciones

La agenda continuará la próxima semana con las inauguraciones del belén de la Conselleria de Innovación (1 de diciembre), Gran Vía (2 de diciembre), Diputación (3 de diciembre) y Adif (4 de diciembre), todos con actuaciones corales.

Las Visitas Guiadas a los Belenes se celebrarán los días 16 y 18 de diciembre, completando un diciembre en el que la tradición belenista volverá a ocupar cada rincón de Alicante.