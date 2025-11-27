Cóctel Solidario en Alicante a beneficio de la asociación de padres de niños con cáncer

Cóctel solidario a beneficio de Aspanion (Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana) en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante el próximo jueves 11 de diciembre. El Patronato de Turismo Alicante City&Beach y el Grupo Esatur, que gestiona la dinamización turística en la fortaleza, junto al Catering Montoro organizan una velada benéfica dentro de la programación de Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025.

El cóctel solidario a beneficio de Aspanion es una iniciativa solidaria en el marco de la capitalidad gastronómica para unir la cocina local con el apoyo a una entidad que realiza un trabajo esencial en el acompañamiento de familias afectadas por el cáncer infantil. Además, esta iniciativa solidaria nace con vocación de continuidad en el recinto fortaleza.

Vera Lu

La velada comenzará a las 20 horas en el Salón Felipe II, frente al patio de armas. Los asistentes podrán disfrutar de una propuesta gastronómica mediterránea contemporánea elaborada por Catering Montoro acompañada de una performance en directo durante la cena, que contará con la cantante y compositora Vera Lu. Además, a lo largo del evento los asistentes podrán participar de sorteos de experiencias y lotes de productos donados por las empresas colaboradoras en esta iniciativa.

El precio de la entrada es de 65 euros. La recaudación íntegra se destinará a la asociación fundada en 1985 por familias afectadas para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer y su entorno mediante atención psicológica y social, pisos de acogida, apoyo económico, acompañamiento hospitalario e investigación oncológica pediátrica, entre otros recursos.

Capitalidad

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que “estamos muy ilusionados con esta iniciativa en la que queremos unir la celebración de la capitalidad gastronómica que pone en valor nuestra cocina, nuestra cultura y nuestra forma de vivir con la vertiente solidaria que siempre ha demostrado el sector hostelero y turístico alicantino”.

Por su parte, el director del Grupo Esatur, Jorge Rodríguez, ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta velada que, según ha apuntado, “es una oportunidad para disfrutar de un ambiente y lugar únicos en el Castillo, mientras se colabora con el valioso trabajo diario de Aspanion en apoyo a las familias”.

Romper el tabú

El vicepresidente de Aspanion, Alejandro López, ha destacado la importancia que tiene para la ONG “promover este tipo de acciones solidarias que sensibilizan a la población, ayudan a romper el tabú del cáncer infantil y suponen un impulso esencial para poder seguir desarrollando nuestra labor”.

Grupo Esatur, el Patronato Municipal de Turismo de Alicante y Aspanion agradecen de antemano la generosidad de la ciudadanía y las empresas alicantinas y esperan una amplia participación.