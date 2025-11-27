El Colegio de Médicos de Alicante premia a Enrique de Madaria por un proyecto de diagnóstico pancreático

Un proyecto dirigido por el especialista en pancreatología Enrique de Madaria para detectar qué pacientes no pueden realizar correctamente la digestión por tener enfermo el páncreas ha obtenido este jueves la I Ayuda a la Investigación Médica Becas LUMED, convocada por la Fundación del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (FUNCOMA) y dotada con 50.000 euros. La iniciativa, titulada “Nuevos biomarcadores diagnósticos en insuficiencia pancreática exocrina”, ha sido presentada por De Madaria y por la investigadora principal Lorena María Bernal Luján, con el objetivo de desarrollar una nueva prueba diagnóstica más eficaz, económica y accesible en cualquier país.

La ayuda se ha entregado durante la I Gala de Investigación Médica Becas LUMED, organizada por FUNCOMA junto a la Fundación Navarro-Trípodi, en la que se han repartido 170.000 euros en 29 becas y ayudas a médicos de la provincia de Alicante en distintas fases de su formación y actividad investigadora. Durante el acto se han concedido 22 becas a través de FUNCOMA, incluidas 14 destinadas a médicos en formación MIR en centros nacionales y extranjeros, además del reconocimiento al mejor currículum MIR, a los tres mejores casos clínicos, una beca para jóvenes especialistas y los galardones a las tres tesis doctorales más destacadas.

Los premiados y participantes en la I Gala de Investigación Médica Becas LUMED, organizada por FUNCOMA y la Fundación Navarro-Trípodi. / EFE/ Pep Morell

A estos reconocimientos se han sumado las seis ayudas a proyectos otorgadas por la Fundación Navarro-Trípodi, junto a la mencionada I Ayuda a la Investigación Médica 2025, considerada una de las mayores ayudas individuales de estas características concedida por una institución médica colegial en España.

De Madaria ha valorado esta ayuda como un respaldo “muy ilusionante” y ha subrayado que el proyecto es fruto de un esfuerzo colaborativo entre ISABIAL y el departamento de Química de la Universidad de Alicante. Ambos equipos trabajan con el propósito de desarrollar un diagnóstico “más barato y preciso para que sea usado en todo el mundo”, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades del páncreas.

Enrique de Madaria y Lorena María Bernal Luján intervienen tras recibir la I Ayuda a la Investigación Médica Becas LUMED por su proyecto sobre insuficiencia pancreática exocrina. / EFE/ Pep Morell

El presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz, ha destacado durante la gala que “la investigación no es fácil” y que sigue enfrentándose al hándicap de contar con recursos limitados. Según ha señalado, el encuentro pretende “reconocer la labor de los médicos investigadores alicantinos, visibilizarla, reclamar que el investigador sea prestigiado, que se le reserve tiempo en su actividad clínica y que sea financiado de forma adecuada y estable”. Schwarz ha defendido también el papel de los colegios profesionales como una “institución útil” para sus colegiados ante este reto.

En total, trece proyectos de hospitales, universidades y centros de investigación de la provincia optaban a esta primera edición de la Ayuda a la Investigación Médica Becas LUMED, creada con vocación de continuidad y orientada a reforzar la visibilización del talento investigador con sello alicantino. FUNCOMA, fundada en noviembre de 2023 e integrada por el Colegio de Médicos y las universidades Miguel Hernández (UMH) y de Alicante (UA), busca consolidarse como un agente destacado en formación continuada, divulgación científica y desarrollo del conocimiento médico.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz, durante su intervención en la I Gala de Investigación Médica Becas LUMED. / EFE/ Pep Morell

La puesta en marcha del programa Becas LUMED supone además un avance en modelos de colaboración público-privada y de mecenazgo científico. Durante la gala se reconoció el apoyo de diversas entidades a FUNCOMA, como Seguros Médicos Colegiales (SEMECO), en calidad de mecenas, y la Fundación ASISA, que financia íntegramente las 14 becas destinadas a médicos en formación MIR. También figuran como entidades colaboradoras Laboratorios Q Pharma, la aseguradora RELYENS e IMED Hospitales, junto al respaldo institucional del Banco Sabadell.