El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso

Los conciertos en el Área 12 de Rabasa para 2026 se quedan en el aire. El Ayuntamiento de Alicante ha emitido una alerta sobre los conciertos que se están publicitando para el próximo año en el Área 12-Multiespacio Rabasa, asegurando que estos eventos carecen del permiso municipal necesaria para su celebración. La concejalía de Urbanismo, en un comunicado oficial emitido este jueves, ha subrayado que los permisos para llevar a cabo estos conciertos aún no han sido concedidos, por lo que puede ser que estos conciertos "no se celebren".

La Concejalía de Urbanismo ha explicado que la autorización para la realización de estos conciertos está supeditada a un estudio individualizado de cada uno de los eventos, con el fin de asegurar la protección de los derechos del público asistentes, que ya puede estar comprando entradas, y garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

“Tras haber tenido conocimiento de la venta anticipada para la asistencia a futuros conciertos en el Área 12-Multiespacio Rabasa, desde el Ayuntamiento de Alicante se considera necesario aclarar que, a día de hoy, desde el área de Urbanismo no se han concedido las licencias de actividad necesarias para su celebración, quedando supeditadas al estudio individual de cada uno de los expedientes que deberán tramitarse al efecto”, indican fuentes de la concejalía.

En este sentido, el Ayuntamiento hace hincapié en que la publicidad de estos eventos musicales no se corresponde con una programación oficial que cuente con las autorizaciones legales requeridas. "Por consiguiente", concluye el área de Urbanismo, "la publicidad de estos eventos musicales no se corresponde con una programación que cuente con las autorizaciones requeridas desde el punto de vista legal", indican.

Uno de los factores que se evaluará es la previsión de afluencia de público. El Ayuntamiento precisa que los permisos municipales para estos conciertos, considerados como una actividad temporal no recurrente en el tiempo, estarán condicionados al cumplimiento de diferentes requisitos, entre los que figura una previsión de una afluencia de público lo suficientemente numerosa para justificar su celebración en el Multiespacio Rabasa, en lugar de en otros recintos de menor capacidad que ya cuentan con una concesión pública para el desarrollo de esta actividad.

Este anuncio llega en un momento de incertidumbre para los asistentes potenciales a los conciertos, que ya han comenzado a adquirir entradas para los eventos programados. Desde el Ayuntamiento, se hace un llamamiento a la prudencia y se recomienda que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones oficiales sobre el estado de los permisos, ya que la situación podría cambiar dependiendo de la tramitación de los expedientes.