Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Educación se alía con Microsoft para acercar la IA a la enseñanza

La conselleria ofrecerá formación a distancia a docentes de todos los niveles para que incorporen la tecnología en las aulas

Verónica Bolón: "La IA necesita un cambio de paradigma"

Verónica Bolón: "La IA necesita un cambio de paradigma"

INFORMACIÓNTV

A. Fajardo

A. Fajardo

La Conselleria de Educación acercará la inteligencia artificial (IA) a los profesores de la Comunidad Valenciana, una demanda de la comunidad educativa que necesita adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral, y sobre todo, enseñarla a usar de manera responsable, en lugar de utilizarla de forma fraudulenta para hacer los deberes y los exámenes, como ya se ha detectado en la provincia de Alicante.

La Administración autonómica ha suscrito un protocolo de actuación con el gigante de Microsoft Ibérica y Founderz (escuela online de emprendimiento) para facilitar formación básica en esta tecnología a distancia dirigida a las enseñanzas de todas las etapas. La formación recaerá en el profesorado, que podrá a posteriori trasladar a las aulas el uso de la IA.

La herramienta permitirá que los docentes asignados accedan a formación actualizada y adaptada al contexto educativo. Madrid y Aragón son de las pocas comunidades que ya cuentan con acuerdos con la multinacional tecnológica estadounidense para formar gratuitamente al profesorado.

El acuerdo, firmado por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, establece un marco de colaboración destinado a ampliar las competencias digitales del alumnado y del profesorado, reforzando la preparación del sistema educativo ante los retos tecnológicos actuales. Durante la firma del protocolo, el secretario autonómico de Educación ha subrayado la importancia de este paso, puesto que la inteligencia artificial “ya forma parte de nuestra vida diaria y del futuro profesional de nuestro alumnado”. Además, McEvoy ha señalado que la iniciativa “garantiza que toda la comunidad educativa tenga acceso a una formación básica, rigurosa y comprensible”.

Educación firma un protocolo con Microsoft y Founderz

Educación firma un protocolo con Microsoft y Founderz / INFORMACIÓN

El acuerdo garantiza que toda la comunidad educativa tenga acceso a una formación básica, rigurosa y comprensible

Daniel McEvoy

— Secretario autonómico de Educación

Por su parte, la directora de Capacitación en Inteligencia Artificial del Microsoft, Sonia Marzo, ha destacado la "oportunidad excepcional para mirar al futuro con optimismo y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial como motor de crecimiento y progreso. La educación es una de nuestras máximas prioridades, y gracias a la colaboración público-privada y acuerdos como el que firmamos hoy, impulsamos una educación innovadora, inclusiva y con principios de ética y seguridad”.

Impulsamos una educación innovadora, inclusiva y con principios de ética y seguridad

Sonia Marzo

— Directora de Capacitación en IA de Microsoft

Asimismo, el Co-CEO y Co-Fundador de Founderz, Pau García-Milà, ha señalado que “creemos que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino una oportunidad para transformar la forma en que aprendemos y trabajamos. Nuestro objetivo es que cualquier profesional, sin importar su sector, pueda aplicar la IA de manera práctica y generar impacto real".

La IA no es solo una herramienta, sino una oportunidad para transformar la forma en que aprendemos y trabajamos

Pau García-Mil

— Co-CEO y Co-Fundador de Founderz

Seguimiento del alcance

Educación dispondrá de un panel de seguimiento que permitirá consultar en tiempo real la evolución, el nivel de participación y el progreso de las personas usuarias. Esta funcionalidad posibilitará la descarga directa de informes que servirán para evaluar el impacto de la iniciativa y orientar futuras acciones formativas.

Noticias relacionadas y más

En palabras del titular de la Secretaría Autonómica de Educación, este acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable previo acuerdo entre las partes, "refuerza nuestro compromiso con una educación innovadora, donde la tecnología se utilice de manera ética, segura y alineada con los valores del sistema educativo valenciano".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante
  2. ¿Dónde se construirán las nuevas viviendas protegidas en Alicante? Precio de los pisos y requisitos para acceder
  3. La rama de un árbol cae sobre un coche en la puerta de un colegio de Alicante
  4. MAPAS | Consulta la ubicación exacta de los seis nuevos radares de la DGT en la provincia de Alicante
  5. Dos familias denuncian acoso escolar en un instituto de Alicante tras dos años de insultos y burlas
  6. De 'Oriola' a 'Torre Vella', el debate con historia de los topónimos en valenciano en municipios castellanohablantes de Alicante
  7. La playa del Postiguet de Alicante guarda un secreto que cambió el destino de una reina
  8. El Ayuntamiento de Alicante renuncia a la pista de hielo en Navidad

Escasez de antibióticos y fármacos para el glaucoma en Alicante

Educación se alía con Microsoft para acercar la IA a la enseñanza

EU-Podemos asegura que la empresa de "Menjars a casa" intimida a las trabajadoras que señalan fallos en el servicio en Alicante

EU-Podemos asegura que la empresa de "Menjars a casa" intimida a las trabajadoras que señalan fallos en el servicio en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso

El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso

Sanidad recomienda la mascarilla en centros de salud y hospitales ante el aumento de la gripe en Alicante

Sanidad recomienda la mascarilla en centros de salud y hospitales ante el aumento de la gripe en Alicante

Tecnología robótica de la Universidad de Alicante para reciclar en el espacio

Alicante es la provincia más desertificada de España por el calor extremo y el impacto de la agricultura y el turismo

Un profesor de la UA crea un documental sobre autismo con pacientes, familiares y médicos

Un profesor de la UA crea un documental sobre autismo con pacientes, familiares y médicos
Tracking Pixel Contents