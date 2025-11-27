Educación
Educación se alía con Microsoft para acercar la IA a la enseñanza
La conselleria ofrecerá formación a distancia a docentes de todos los niveles para que incorporen la tecnología en las aulas
La Conselleria de Educación acercará la inteligencia artificial (IA) a los profesores de la Comunidad Valenciana, una demanda de la comunidad educativa que necesita adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral, y sobre todo, enseñarla a usar de manera responsable, en lugar de utilizarla de forma fraudulenta para hacer los deberes y los exámenes, como ya se ha detectado en la provincia de Alicante.
La Administración autonómica ha suscrito un protocolo de actuación con el gigante de Microsoft Ibérica y Founderz (escuela online de emprendimiento) para facilitar formación básica en esta tecnología a distancia dirigida a las enseñanzas de todas las etapas. La formación recaerá en el profesorado, que podrá a posteriori trasladar a las aulas el uso de la IA.
La herramienta permitirá que los docentes asignados accedan a formación actualizada y adaptada al contexto educativo. Madrid y Aragón son de las pocas comunidades que ya cuentan con acuerdos con la multinacional tecnológica estadounidense para formar gratuitamente al profesorado.
El acuerdo, firmado por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, establece un marco de colaboración destinado a ampliar las competencias digitales del alumnado y del profesorado, reforzando la preparación del sistema educativo ante los retos tecnológicos actuales. Durante la firma del protocolo, el secretario autonómico de Educación ha subrayado la importancia de este paso, puesto que la inteligencia artificial “ya forma parte de nuestra vida diaria y del futuro profesional de nuestro alumnado”. Además, McEvoy ha señalado que la iniciativa “garantiza que toda la comunidad educativa tenga acceso a una formación básica, rigurosa y comprensible”.
El acuerdo garantiza que toda la comunidad educativa tenga acceso a una formación básica, rigurosa y comprensible
Por su parte, la directora de Capacitación en Inteligencia Artificial del Microsoft, Sonia Marzo, ha destacado la "oportunidad excepcional para mirar al futuro con optimismo y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial como motor de crecimiento y progreso. La educación es una de nuestras máximas prioridades, y gracias a la colaboración público-privada y acuerdos como el que firmamos hoy, impulsamos una educación innovadora, inclusiva y con principios de ética y seguridad”.
Impulsamos una educación innovadora, inclusiva y con principios de ética y seguridad
Asimismo, el Co-CEO y Co-Fundador de Founderz, Pau García-Milà, ha señalado que “creemos que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino una oportunidad para transformar la forma en que aprendemos y trabajamos. Nuestro objetivo es que cualquier profesional, sin importar su sector, pueda aplicar la IA de manera práctica y generar impacto real".
La IA no es solo una herramienta, sino una oportunidad para transformar la forma en que aprendemos y trabajamos
Seguimiento del alcance
Educación dispondrá de un panel de seguimiento que permitirá consultar en tiempo real la evolución, el nivel de participación y el progreso de las personas usuarias. Esta funcionalidad posibilitará la descarga directa de informes que servirán para evaluar el impacto de la iniciativa y orientar futuras acciones formativas.
En palabras del titular de la Secretaría Autonómica de Educación, este acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable previo acuerdo entre las partes, "refuerza nuestro compromiso con una educación innovadora, donde la tecnología se utilice de manera ética, segura y alineada con los valores del sistema educativo valenciano".
