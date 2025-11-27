EU-Podemos revela que la empresa de "Menjars a casa" intimida a las trabajadoras que señalan fallos en el servicio

Esquerra Unida-Podemos ha dado a conocer este jueves que la empresa adjudicataria del servicio municipal "Menjar a Casa", Eurest Colectividades S.L.U., ha comenzado a enviar cartas de advertencia a sus trabajadoras que han denunciado públicamente las deficiencias del servicio. En los documentos, remitidos a los domicilios personales de las empleadas, la compañía acusa a las trabajadoras de hacer "gravísimas declaraciones" y amenaza con emprender "todas las acciones que estén en sus manos" por hablar con los medios. Esta revelación ha encendido una nueva polémica sobre el servicio, que ya había sido objeto de críticas por parte de sindicatos por usar los mismos vehículos con los que se repartían los alimentos para recoger ropa sanitaria sucia.

El portavoz municipal de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha calificado de “intolerable” esta práctica de intimidación. "No solo estamos ante un servicio con numerosas quejas, sino ante una empresa que intenta amedrentar a quien denuncia prácticas que afectan a personas mayores y vulnerables. Es una conducta impropia de una adjudicataria de dinero público", indicó Copé.

Desde el grupo municpal recuerdan que el pleno del Ayuntamiento acordó reforzar el control del contrato y verificar el cumplimiento de los protocolos de calidad, algo que hoy se demuestra más necesario que nunca. Copé ha preguntado al alcalde "si piensa mirar hacia otro lado mientras una empresa concesionaria intenta silenciar a su plantilla mediante amenazas veladas".

Frente a esta situación, Esquerra Unida Podem ha exigido que el equipo de gobierno del PP tome medidas para garantizar que las trabajadoras que han denunciado el servicio no sufran represalias y que se revisen a fondo los protocolos de calidad en el servicio. "Es fundamental que se abra un expediente informativo para aclarar si Eurest ha vulnerado derechos laborales y de libertad de expresión", ha manifestado Copé. Además, el portavoz de la formación ha solicitado que se garantice la protección de las trabajadoras que han denunciado las deficiencias del servicio, y que se revise de forma urgente el cumplimiento real del contrato y de los protocolos de manipulación y entrega de alimentos.

En el pleno ordinario que se está celebrado este jueves, el grupo municipal ha preguntado al equipo de gobierno del PP sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la sesión plenaria de octubre, en la que se aprobó reforzar el control sobre el contrato del servicio "Menjar a Casa". Este acuerdo fue impulsado por las irregularidades detectadas en el servicio y la necesidad de asegurar que los protocolos de calidad se cumplieran de forma estricta.

Tras la pregunta en el pleno la concejala de Bienestar Social, Begoña León, indicó que "no hay irregularidades por mucho que usted quiera fabricarlas en cada pleno".

Irregularidades en el servicio "Menjar a Casa"

La denuncia de las trabajadoras se enmarca en un contexto de constantes críticas y quejas sobre la calidad del servicio "Menjar a Casa". El pasado mes de octubre, el sindicato CNT-AIT Alicante hizo pública una denuncia en la que alertaba sobre graves fallos de higiene en los vehículos utilizados para el reparto de alimentos. Según el sindicato, los mismos vehículos que transportan la comida destinada a las personas mayores y dependientes también son utilizados para recoger ropa sanitaria sucia, incluidas sábanas y toallas con "restos de heces y orina". Esta práctica, según los denunciantes, representa un "riesgo evidente de contaminación cruzada" que podría poner en peligro la salud de los usuarios más vulnerables del servicio.

El sindicato también ha criticado la falta de control por parte de las administraciones encargadas de supervisar el contrato, como el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana. A pesar de las denuncias, estas instituciones han continuado "renovando los contratos con Eurest Colectividades" sin exigir mejoras en los estándares de higiene y calidad del servicio. "De esta manera, las instituciones se convierten en cómplices de un servicio que se presta sin garantías mínimas de higiene, dignidad ni calidad", sostenian en un comunicado.

"Eurest Colectividades, una empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Alicante, da un servicio que mezcla comida, heces y orina, y encima con dinero público. Esto no se puede seguir tapando", afirmaba entonces la representante de la sección sindical de Eurest en CNT-AIT Alicante, Eva Túnez.

Última espuesta municipal

Tras conocerse la denuncia, desde el Ayuntamiento de Alicante señalaron que "no tienen conocimiento de ninguna queja respecto al servicio Menjar a Casa por parte de ningún trabajador, sindicato ni usuario". Según explicaron en octubre desde el Consistorio, tras la publicación de la noticia se ha puesto en contacto de inmediato con la concesionaria para "recabar información y exigir que cumpla estrictamente el contrato y garantice las medidas higiénico-sanitarias" en todo momento.

El consistorio añadía entonces que el servicio "Major a Casa" no es municipal y que la Generalitat, de quien depende, "no lo presta en Alicante". Por su parte, las mismas fuentes municipales indicaban que "la empresa niega tajantemente que se usen los mismos vehículos" para el transporte de comida y de ropa sanitaria sucia en la ciudad, y recuerdaron que "se realizan inspecciones trimestrales que no han detectado ninguna irregularidad".