Escasez de antibióticos y fármacos para el glaucoma en Alicante

Aunque en las últimas semanas se ha conocido que el suministro de Ozempic ha empezado a normalizarse, el problema del desabastecimiento de medicamentos sigue muy presente en la provincia de Alicante y en todo el país. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), cerca de 1.000 presentaciones se encuentran actualmente afectadas por problemas de suministro. Es una situación cronificada que impacta especialmente en tratamientos para patologías crónicas, aunque no exclusivamente en ellos. La mejoría en algunos medicamentos muy mediáticos no significa que el problema esté resuelto.

Los datos analizados muestran que los tratamientos para la diabetes han experimentado en el último mes un descenso en el número de faltas comunicadas por las farmacias, lo que indica una cierta recuperación del suministro. En este contexto, Ozempic ha dejado de ser el medicamento con mayores problemas de suministro.

Dolencias crónicas

Frente a la mejoría de esta categoría, otras van a peor. Los tratamientos para patologías crónicas como la depresión y la epilepsia están registrando un aumento de las faltas, lo que convierte a estos pacientes en los más afectados por la actual situación de problemas de suministro.

¿Cuáles son los fármacos más difíciles de encontrar en las farmacias de Alicante a la entrada de las navidades? Según un muestro de Luda Partners, red digital de farmacias que permite localizar de forma inmediata medicamentos desabastecidos, los antibióticos son actualmente uno de los grupos más afectados. En las últimas semanas, el 11% de los medicamentos localizados a través de la red digital son antibacterianos, destacando especialmente uno utilizado para el tratamiento de infecciones de orina.

Cajas de medicamentos en una farmacia / Alex Domínguez

Enzimas

En segundo lugar, los tratamientos para el glaucoma suponen ya alrededor del 6% de las localizaciones. Le siguen los fármacos destinados a pacientes con insuficiencia pancreática, que representan también en torno al 5% del total de productos localizados. Kreon se ha convertido en uno de los medicamentos más difíciles de conseguir.

Entre los fármacos más afectados, además de los ya mencionados, destacan también Colircusi, para problemas oftalmológicos; Stilnox, que se receta para el insomnio, y Gabapentina, para tratar el dolor neuropático periférico, como el causado por el herpes zóster, forman parte de tratamientos de larga duración.

En toda Europa

Esta situación no es exclusiva de España. Otros países europeos también están sufriendo problemas de suministro de medicamentos, especialmente en tratamientos crónicos y esenciales, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias. Se trata de un reto compartido que pone a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud europeos, tanto a nivel nacional como comunitario, y que exige una actuación coordinada.

Otro medicamento antidiabético en una farmacia / Pilar Cortés

Los expertos coinciden en que detrás de este fenómeno existen causas estructurales difíciles de corregir a corto plazo, como la deslocalización de buena parte de la producción fuera de la Unión Europea y las tensiones recurrentes en la cadena logística global.

A ello se suman factores como el aumento de la demanda, los ajustes en los precios o determinados problemas regulatorios. En este contexto, Europa se enfrenta al reto de reforzar su autonomía estratégica en medicamentos, mejorar la planificación y apoyarse en soluciones tecnológicas que ayuden a mitigar el impacto de los desabastecimientos en el día a día de los pacientes.