La fragata "Numancia" atraca en el puerto de Alicante y podrá ser visitada por el público

La fragata "Numancia" atracará este viernes en el puerto de Alicante para realizar una escala después de participar en el ejercicio "MARBORAN-25" en aguas del Mediterráneo. Durante su escala en Alicante, la fragata "Numancia’' atracará en el muelle de Levante y podrá ser visitada por el público este sábado en horario de 10.00 a 13.00 horas, según informa la Comandancia Naval.

El ejercicio "MARBORAN-25", que ha tenido lugar en las proximidades de Cartagena del 24 al 28 de noviembre, está diseñado para entrenar y evaluar las capacidades de los buques de la Armada en guerra electrónica (EW) y guerra antisubmarina (ASW) en un entorno operativo complejo.

La fragata "Numancia", en una imagen de archivo. / ARMADA

Asimismo, tiene como objetivo reforzar la interoperabilidad con otros ejércitos y apoyar el desarrollo de capacidades tecnológicas procedentes de entidades académicas y del sector civil.

Despliegue

Durante la semana de maniobras han participado diversas unidades de la Armada, entre ellas, la fragata "Blas de Lezo", el buque multipropósito "Cartagena", un helicóptero SH-60B de la Décima Escuadrilla de Aeronaves, así como los submarinos "Isaac Peral" y "Galerna" y el Centro de Medidas Electromagnéticas de la Armada.

La fragata "Numancia", en una imagen de archivo. / ARMADA

Para el cumplimiento de sus objetivos, el ejercicio también ha contado con la colaboración del Regimiento de Guerra Electrónica 31 del Ejército de Tierra, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, cazas F-18 del Ejército del Aire y del Espacio y cazas Mirage franceses.

La fragata "Numancia", tercera de la clase "Santa María", tiene su base en Rota y forma parte de la 41ª Escuadrilla de Escoltas. Se entregó a la Armada en 1988 y desde entonces ha participado en numerosas misiones internacionales, entre las que destacan las operaciones "SOPHIA", "Atalanta" y "Libertad Duradera", que proyectan el compromiso del Estado con la seguridad marítima en todos los escenarios de interés nacional.