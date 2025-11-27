La fragata "Numancia" atraca en el puerto de Alicante y podrá ser visitada por el público
El barco realiza una escala tras participar en un ejercicio para evaluar las capacidades de la Armada en guerra electrónica y antisubmarina
La fragata "Numancia" atracará este viernes en el puerto de Alicante para realizar una escala después de participar en el ejercicio "MARBORAN-25" en aguas del Mediterráneo. Durante su escala en Alicante, la fragata "Numancia’' atracará en el muelle de Levante y podrá ser visitada por el público este sábado en horario de 10.00 a 13.00 horas, según informa la Comandancia Naval.
El ejercicio "MARBORAN-25", que ha tenido lugar en las proximidades de Cartagena del 24 al 28 de noviembre, está diseñado para entrenar y evaluar las capacidades de los buques de la Armada en guerra electrónica (EW) y guerra antisubmarina (ASW) en un entorno operativo complejo.
Asimismo, tiene como objetivo reforzar la interoperabilidad con otros ejércitos y apoyar el desarrollo de capacidades tecnológicas procedentes de entidades académicas y del sector civil.
Despliegue
Durante la semana de maniobras han participado diversas unidades de la Armada, entre ellas, la fragata "Blas de Lezo", el buque multipropósito "Cartagena", un helicóptero SH-60B de la Décima Escuadrilla de Aeronaves, así como los submarinos "Isaac Peral" y "Galerna" y el Centro de Medidas Electromagnéticas de la Armada.
Para el cumplimiento de sus objetivos, el ejercicio también ha contado con la colaboración del Regimiento de Guerra Electrónica 31 del Ejército de Tierra, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, cazas F-18 del Ejército del Aire y del Espacio y cazas Mirage franceses.
La fragata "Numancia", tercera de la clase "Santa María", tiene su base en Rota y forma parte de la 41ª Escuadrilla de Escoltas. Se entregó a la Armada en 1988 y desde entonces ha participado en numerosas misiones internacionales, entre las que destacan las operaciones "SOPHIA", "Atalanta" y "Libertad Duradera", que proyectan el compromiso del Estado con la seguridad marítima en todos los escenarios de interés nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante
- ¿Dónde se construirán las nuevas viviendas protegidas en Alicante? Precio de los pisos y requisitos para acceder
- La rama de un árbol cae sobre un coche en la puerta de un colegio de Alicante
- MAPAS | Consulta la ubicación exacta de los seis nuevos radares de la DGT en la provincia de Alicante
- Dos familias denuncian acoso escolar en un instituto de Alicante tras dos años de insultos y burlas
- De 'Oriola' a 'Torre Vella', el debate con historia de los topónimos en valenciano en municipios castellanohablantes de Alicante
- La playa del Postiguet de Alicante guarda un secreto que cambió el destino de una reina
- El Ayuntamiento de Alicante renuncia a la pista de hielo en Navidad