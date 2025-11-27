Huelga de FP en Alicante: Educación aplaza a la próxima semana la firma del acuerdo

El final de la huelga en la Formación Profesional (FP), que desde el pasado 3 de noviembre ha dejado sin clases a unos 5.000 alumnos de la provincia, tendrá que esperar a la próxima semana. La Conselleria de Educación tienen prácticamente cerrado el acuerdo sobre las condiciones laborales del profesorado experto, que es el que está protagonizando el parón por haber sufrido un recorte de su salario de hasta el 40 %.

Sin embargo, como el Consell se encuentra en funciones todavía no se ha podido firmar y poner fin a una situación que está impidiendo evaluar a los estudiantes del primer trimestre, muchos de los cuales no han tenido clase en todo el curso por el retraso en la contratación de los docentes especialistas y después por la huelga.

El departamento de José Antonio Rovira envió este miércoles al comité de huelga la propuesta de acuerdo que se tendría que haber firmado este jueves 27 de noviembre, según los sindicatos. También informó que la firma tendrá lugar la semana que viene, cuando se prevé que los altos cargos de la conselleria estén nombrados nuevamente, puesto que ahora están en funciones. Los sindicatos confían que el conflicto pueda resolverse en la primera semana de diciembre.

Mientras tanto, los representantes de los trabajadores han convocado una asamblea para analizar la propuesta de acuerdo de Educación y tomar las decisiones oportunas respecto al documento y al mantenimiento de las movilizaciones. Los sindicatos quieren que las nuevas condiciones se apliquen en los contratos cuanto antes, desde el día siguiente del firmar el acuerdo de final de la huelga.

Protesta del profesorado experto y especialista de FP en Alicante / Rafa Arjones

Marcha atrás a los recortes

El departamento de José Antonio Rovira se ha mostrado dispuesto en su última negociación pagar hasta 33 horas y media a los especialistas. Sin embargo, con esta propuesta el salario de estos profesionales todavía sigue siendo inferior al del pasado curso, que cobraban como máximo hasta las 37,5 horas, como el resto del profesorado de la FP, que es lo que reivindica el comité de huelga, formado por STEPV, CCOO, UGT y CSO .

Otra de las cuestiones claves en las que se ha avanzado ha sido en el requisito del tiempo trabajado en el sector privado para poder ser profesor experto. La conselleria ha exigido desde este curso haber estado activo en el sector productivo, fuera del ámbito docente, al menos dos de los últimos cuatro años. Un freno, según los sindicatos, porque dejaba fuera de la enseñanza a muchos profesionales con más de 20 años de experiencia docente a jornada completa, que no han podido compatibilizar su labor en la educación con la actividad en el sector productivo. El departamento autonómico ha aceptado estudiar incluir como excepción a las personas que llevan más de tres años en trabajando en el sector de la educación como experto.