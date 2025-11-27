Huelga y protestas este viernes de los auxiliares de Enfermería a las puertas de los hospitales de Alicante

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de los hospitales de la provincia de Alicante, como los del resto del país, están convocados este viernes a una jornada de huelga para exigir al Ministerio de Sanidad su reclasificación profesional al subgrupo C1, tras más de treinta años de "discriminación laboral".

La convocatoria parte de la Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1, que agrupa a personal de distintas autonomías, y tiene el apoyo del sindicato Unión Sindical Obrera (USO). El colectivo afirma que la clasificación actual en el subgrupo C2 resulta “obsoleta” y “no se corresponde con la titulación ni con las funciones reales” de los auxiliares de enfermería.

Se trata de una medida de presión "ante la prolongada inacción de la Administración para corregir una situación laboral injusta que se prolonga desde hace más de tres décadas", indican en un comunicado.

"A día de hoy, seguimos encuadrados en el subgrupo C2, una clasificación profesional que no se corresponde con la titulación académica exigida para nuestra profesión ni para nuestras funciones dentro del Sistema Nacional de Salud".

ÁXEL ÁLVAREZ

Pilar esencial

Así, recuerdan que son un pilar esencial del sistema sanitario y parte del equipo de Enfermería. Entre sus funciones destacan la atención directa al paciente, el apoyo al personal de enfermería y médico, la asistencia técnica en procedimientos sanitarios —como UCI, urgencias, quirófano, rehabilitación o diálisis— y la gestión de medicación y material sanitario. "Desempeñamos funciones esenciales con una elevada carga física y emocional y sin nuestro trabajo el sistema no puede funcionar".

Con esta huelga buscan exigir su reclasificación en el grupo C1, de acuerdo con su formación y funciones asistenciales, y a la misma están llamados unos 100.000 profesionales de los servicios de salud de todas las comunidades autónomas, centros sanitarios públicos de ámbito hospitalario, atención primaria y otros dispositivos de apoyo.

Clasificación obsoleta

Desde la plataforma denuncian una clasificación obsoleta: “Estamos clasificados en el subgrupo C2, correspondiente al Graduado Escolar o ESO”, sin embargo, reflejan que para poder ejercer como es imprescindible contar con una titulación de Técnico de Grado Medio en Formación Profesional (LOE/LOGSE), “lo que nos sitúa directamente en el subgrupo C1, según lo establecido por el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).”

“El marco legal nos da la razón”, valoran. El Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022 entre el Gobierno (Ministerio de Hacienda y Función Pública) y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), desbloquea expresamente la disposición transitoria tercera del estatuto, permitiendo adaptar los grupos profesionales a la titulación real exigida.

Las preinscripciones en enfermería de la UMH se disparan tras el visto bueno del gobierno / Áxel Álvarez

Sin aplicar

A pesar de ello, según denuncian, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas siguen "Sin aplicar dicha reclasificación, manteniéndonos en una categoría inferior a la que legalmente nos corresponde”.

La Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1 concluye que “tras años de lucha pacífica, legal y razonada, la Administración no puede seguir vulnerando la ley ni postergando una decisión que afecta a la dignidad laboral de miles de profesionales”, finalizan.