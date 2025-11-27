Un profesor de la UA crea un documental sobre autismo con pacientes, familiares y médicos

La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (UA) será escenario, el próximo jueves día 4 de diciembre, del estreno del documental "Hacia el bosque", un filme dirigido por Óscar Gagliardi que surge de la idea original de Agustín Ernesto Martínez González, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante y director del Grupo de Investigación Integral en el Neurodesarrollo Típico y Atípico (Ginta).

El profesor Martínez González alberga una amplia trayectoria de investigación sobre la relación entre intestino y cerebro en las personas con TEA, dentro de la que ha creado la aplicación INCE App, la primera con evidencia científica que mide estas variables de relación.

Según detalla, “no todos los profesionales conocen las implicaciones de los síntomas gastrointestinales en la sintomatología del autismo”, a lo que añade que “nuestros resultados muestran que un 55,5 % de las personas con autismo tiene estreñimiento”.

La película, creada con la intención de dar a conocer al público en general cómo son las personas que tienen un trastorno del espectro autista (TEA), se proyectará en el salón de actos y contará, en la primera sesión, a las 10 horas, con la intervención de la vicerrectora de Formación Permanente y Lenguas de la UA, Rosabel Roig Vila, junto al director y al guionista de la cinta.

"Hacia el bosque", con guión del profesor Agustín Ernesto Martínez González y dirigido por Óscar Gagliardi, se estrenará el 4 de diciembre

Proyecciones

Durante el resto de la jornada, que coincide con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el documental se volverá a proyectar a las 11:45 y a las 16 horas, en el mismo escenario y también con la participación del director y el guionista, que abrirán turno de preguntas al finalizar los visionados. Del mismo modo, la cinta se podrá ver al día siguiente, 5 de diciembre, en la Universidad Complutense de Madrid, y pasará por diferentes salas de cine y universidades de Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Barcelona y Málaga, entre otras.

"Hacia el bosque" se rodó entre 2022 y 2025 y, con 66 minutos de duración, muestra un punto de vista transversal de la visión del citado trastorno, desde las preocupaciones de las familias al conocer la noticia del diagnóstico hasta las opiniones de los profesionales en cada etapa del desarrollo, pasando por datos científicos aportados por investigadores de renombre internacional y sensaciones descritas por las propias personas con TEA, entre otras cuestiones. El documental, que se presenta como un relato sonográfico sobre el autismo, cuenta con la banda sonora creada por el grupo musical Amago.

Neurodesarrollo

El trastorno del espectro autista se caracteriza por dificultades en la interacción social y los patrones repetitivos de comportamiento. La primera noticia del diagnóstico y la búsqueda de recursos para la intervención es una de las situaciones con mayor estrés en las familias.

“Estudios han señalado la relación entre hiperreactividad sensorial, ansiedad, aumento de la severidad del comportamiento repetitivo y un aumento del estrés familiar. En este sentido, este documental trata de dar conocer todo el mundo sensorial de la persona con TEA pero también el punto de vista de incertidumbre de las familias”, comenta el profesor Martínez González.

“Queremos mostrar sus características que les hacen tener un mundo sensorial diferente al resto de la población”, comenta Gagliardi, para lo que mediante el filme se pregunta “¿qué mundo sensorial hay detrás del autismo?, ¿qué evidencia tienen los probióticos sobre el autismo?, ¿qué desafío tiene un adolescente con autismo? Estas y muchas más preguntas tienen su respuesta en este documental”, añade.

Hemos evidenciado que los síntomas gastrointestinales tienen una relación alta con la hiperreactividad sensorial a ciertos alimentos Agustín Ernesto Martínez González — Profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica y director del Grupo de Investigación Integral en el Neurodesarrollo Típico y Atípico

Otros síntomas

Por otro lado, el investigador explica que “hemos evidenciado que los síntomas gastrointestinales tienen una relación alta con la hiperreactividad sensorial a ciertos alimentos. El problema es que hay un exceso de propuestas de intervención basadas en los probióticos para paliar estos síntomas.

Sin embargo, hay una escasa evidencia de que los probióticos disminuyan la sintomatología del autismo o la gastrointestinal”. “Este documental tiene el objetivo de aclarar todas estas cuestiones, que pueden ayudar tanto a las familias como a los futuros profesionales de la educación y la salud”, concluye.

Parte de la financiación del documental procede de los proyectos de investigación “La relación intestino-cerebro en población infanto-juvenil mediante la reactividad sensorial, dolor y síntomas gastrointestinales” y “Una propuesta audiovisual como recurso didáctico innovador para conocer al alumnado con autismo”, financiados desde los vicerrectorados de Investigación y de Transformación Digital de la Universidad de Alicante.