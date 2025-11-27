La izquierda y Vox fuerzan la primera petición al Consell de Pérez Llorca en Alicante

Al mismo tiempo que, en las Cortes Valencianas, se celebraba el debate de investidura del entonces candidato a presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante ya ponía sus primeros deberes al heredero de Carlos Mazón al frante del Consell: no olvidarse de Alicante.

La Corporación, pese al rechazo del Partido Popular, ha conseguido dar luz verde este jueves a una declaración institucional presentada por el PSOE, con el objetivo de reclamar a la Generalitat Valenciana las obras y proyectos pendientes por parte del Gobierno autonómico, antes incluso de confirmarse el nombramiento del nuevo presidente, que finalmente ha sumado el apoyo de Vox tras su discurso del debate de investidura.

«Mazón deja su cargo con una mochila de promesas electorales que siguen pendientes de ejecutar en la ciudad, como la Vía Parque, los centros de salud y centros educativos, el Palacio de Congresos o el TRAM a San Gabriel. No ha ejecutado ni un solo euro de las inversiones prometidas, por lo que exigimos que estos proyectos sean tenidos en cuenta y se cumpla con Alicante», ha señalado durante su intervención la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló.

"Generar confrontación"

Por su parte, la portavoz del grupo popular, Mari Carmen de España, ha defendido que se trata de una declaración «que no busca mejorar Alicante, sino generar ruido», porque ese es el «único fin» de los socialistas. Al respecto, ha manifestado que «las obras están en marcha con calendarios y con financiación», pero que lo se pretende desde el PSOE es «generar titulares y confrontación, sembrando dudas donde no las hay».

Pese a la negativa del ejecutivo municipal, en esta propuesta, la izquierda (tanto los socialistas, proponentes de la iniciativa, como Compromís y EU-Podemos) ha sumado el nada habitual respaldo de Vox, imponiendo así al ejecutivo de Luis Barcala la aprobación de la única iniciativa de la bancada progresista que había salido adelante, hasta ese momento, en la sesión de noviembre.

De esta manera, Juanfran Pérez Llorca aún no había sido confirmado como presidente de la Generalitat, pero ya tenía sobre la mesa los primeros encargos de la ciudad de Alicante, herencia de su antecesor, Carlos Mazón.