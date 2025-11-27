Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La izquierda y Vox fuerzan la primera petición al Consell de Pérez Llorca en Alicante

La oposición impone al gobierno de Barcala una iniciativa del PSOE para que la Generalitat priorice las promesas sin ejecutar de Mazón

El pleno del Ayuntamiento de Alicante, en directo / INFORMACIÓN TV

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Al mismo tiempo que, en las Cortes Valencianas, se celebraba el debate de investidura del entonces candidato a presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante ya ponía sus primeros deberes al heredero de Carlos Mazón al frante del Consell: no olvidarse de Alicante.

La Corporación, pese al rechazo del Partido Popular, ha conseguido dar luz verde este jueves a una declaración institucional presentada por el PSOE, con el objetivo de reclamar a la Generalitat Valenciana las obras y proyectos pendientes por parte del Gobierno autonómico, antes incluso de confirmarse el nombramiento del nuevo presidente, que finalmente ha sumado el apoyo de Vox tras su discurso del debate de investidura.

«Mazón deja su cargo con una mochila de promesas electorales que siguen pendientes de ejecutar en la ciudad, como la Vía Parque, los centros de salud y centros educativos, el Palacio de Congresos o el TRAM a San Gabriel. No ha ejecutado ni un solo euro de las inversiones prometidas, por lo que exigimos que estos proyectos sean tenidos en cuenta y se cumpla con Alicante», ha señalado durante su intervención la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló.

"Generar confrontación"

Por su parte, la portavoz del grupo popular, Mari Carmen de España, ha defendido que se trata de una declaración «que no busca mejorar Alicante, sino generar ruido», porque ese es el «único fin» de los socialistas. Al respecto, ha manifestado que «las obras están en marcha con calendarios y con financiación», pero que lo se pretende desde el PSOE es «generar titulares y confrontación, sembrando dudas donde no las hay».

Pese a la negativa del ejecutivo municipal, en esta propuesta, la izquierda (tanto los socialistas, proponentes de la iniciativa, como Compromís y EU-Podemos) ha sumado el nada habitual respaldo de Vox, imponiendo así al ejecutivo de Luis Barcala la aprobación de la única iniciativa de la bancada progresista que había salido adelante, hasta ese momento, en la sesión de noviembre.

Noticias relacionadas y más

De esta manera, Juanfran Pérez Llorca aún no había sido confirmado como presidente de la Generalitat, pero ya tenía sobre la mesa los primeros encargos de la ciudad de Alicante, herencia de su antecesor, Carlos Mazón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante
  2. ¿Dónde se construirán las nuevas viviendas protegidas en Alicante? Precio de los pisos y requisitos para acceder
  3. La rama de un árbol cae sobre un coche en la puerta de un colegio de Alicante
  4. MAPAS | Consulta la ubicación exacta de los seis nuevos radares de la DGT en la provincia de Alicante
  5. Dos familias denuncian acoso escolar en un instituto de Alicante tras dos años de insultos y burlas
  6. De 'Oriola' a 'Torre Vella', el debate con historia de los topónimos en valenciano en municipios castellanohablantes de Alicante
  7. La playa del Postiguet de Alicante guarda un secreto que cambió el destino de una reina
  8. El Ayuntamiento de Alicante renuncia a la pista de hielo en Navidad

Alicante pasa en dos semanas de noches tropicales a ocho grados bajo cero

Alicante pasa en dos semanas de noches tropicales a ocho grados bajo cero

La fragata "Numancia" atraca en el puerto de Alicante y podrá ser visitada por el público

La fragata "Numancia" atraca en el puerto de Alicante y podrá ser visitada por el público

La izquierda y Vox fuerzan la primera petición al Consell de Pérez Llorca en Alicante

Las enfermeras harán triajes en Urgencias de Atención Primaria

Las enfermeras harán triajes en Urgencias de Atención Primaria

Huelga y protestas este viernes de los auxiliares de Enfermería a las puertas de los hospitales de Alicante

Huelga y protestas este viernes de los auxiliares de Enfermería a las puertas de los hospitales de Alicante

La Feria del Corredor toma Elche y anticipa la llegada de miles de corredores a Alicante: guía práctica para los 4.300 inscritos

La Feria del Corredor toma Elche y anticipa la llegada de miles de corredores a Alicante: guía práctica para los 4.300 inscritos

El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso

El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso

Cóctel Solidario en Alicante a beneficio de la asociación de padres de niños con cáncer

Cóctel Solidario en Alicante a beneficio de la asociación de padres de niños con cáncer
Tracking Pixel Contents