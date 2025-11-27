El pleno de Alicante, en directo | La izquierda critica el caos de los mayores y el PP respalda a la concejala

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves el pleno ordinario del mes de noviembre. Una sesión en la que se debatirá sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por partida triple. El PP, Vox y la izquierda en bloque (PSOE, Compromís y EU-Podemos) han presentado iniciativas en este sentido. La cita, como es habitual, se ha iniciado guardando un minuto de silencio por las víctimas de crímenes machistas que han sido asesinadas en el último mes: seis mujeres más, una de ellas en Alicante.

El pleno ha comenzado con la Corporación ratificando el rechazo a conceder "ventajas" administrativas para el proyecto de una nueva planta de almacenaje de cereales en el puerto. El Ayuntamiento ha refrendado así la decisión de la Comisión de Hacienda el pasado viernes. En esa reunión se acordó, por unanimidad, la desestimación tanto la declaración de especial interés municipal para el proyecto como la concesión de beneficios fiscales en el Impuesto de instalaciones, construcciones y obras (ICIO), que había solicitado la mercantil.

Actividades de mayores

A la hora de las mociones, Compromís y EU-Podemos han propuesto la creación de una comisión para la municipalización de las actividades de mayores, tras la polémica generada este año, cuando la "fuga" de la empresa adjudicataria ha provocado que su inicio se retrase hasta tres meses. En este punto ha intervenido, María José Fernández, monitora ocupacional, quien ha pedido "que este Pleno actúe con responsabilidad"; y Ana Noelia Abellán, del sindicato SEP, quien ha recordado que "no tiene sentido externalizar lo que el personal municipal sabe hacer".

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha puesto el foco en el "destrozo" de los servicios sociales realizado, según él, por el gobierno del PP tras la finalización del contrato-programa el pasado 31 de diciembre, cuando más de 160 trabajadores sociales fueron "despedidos" del Ayuntamiento. Además, el valencianista ha defendido que "sobran los motivos" para que la edil del área, Begoña León, dimita. Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha considerado que la propuesta es "de sentido común y de justicia" para las personas mayores: "Si se externaliza, se precariza el servicio".

En Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha pedido "mantener el modelo mixto" porque está en juego "la calidad de vida de los mayores" y ha tildado la propuesta de "impulso ideológico". No obstante, Copé ha recordado a Robledillo que, en el mes de mayo, ya votaron los concejales de su formación a favor de una iniciativa similar: "Eso se llama hipocresía". Desde el PSOE, el concejal Emilio Ruiz cree que las actividades han llegado tarde por "irresponsabilidad política", al iniciarse la licitación en julio cuando estaba previsto que los talleres comenzaran el 1 de octubre. En cambio, el vicealcalde, Manuel Villar (PP) ha señalado tras las críticas que "el respaldo a Begoña León es total y absoluto" porque "lo está haciendo muy bien" y va a seguir siendo la concejala de Bienestar Social "hasta que ella quiera".

Alex Domínguez

Tras el tenso debate, en el que el alcalde, Luis Barcala, y los portavoces de Compromís y EU-Podemos, Rafa Mas y Manolo Copé, han protagonizado un nuevo encontronazo, la propuesta ha sido rechazada por el PP y Vox.

De los tuctuc a la limpieza

En el apartado del pleno destinado a los ruegos, Vox ha recordado la "falta de un marco que regule el funcionamiento de los tuctuc", que han proliferado en los últimos meses en la ciudad. "Funcionan en un terreno impreciso que genera incertidumbre", ha lamentado el edil Óscar Castillo, quien también ha recordado que "Madrid o Palma ya han iniciado procesos para regular esta actividad", antes de pedir que se haga lo propio en Alicante.

"La Concejalía de Movilidad Urbana está trabajando ya en esa modificación de la ordenanza" ha apuntado el edil popular Carlos de Juan. El concejal ha indicado que "existe un vacío normativo" y ha añadido que la futura regulación servirá para controlar la situación de estos vehículos.

Tras ello, Compromís ha solicitado al ejecutivo municipal la convocatoria de la comisión creada para auditar el servicio de Limpieza y Gestión de Residuos. El vicealcalde Villar ha respondido a Rafa Mas que la reunión iba a ser anunciada esta misma semana pero que no se ha hecho "por respeto", ya que el asunto se iba a tratar en el pleno. Finalmente, el dirigente popular ha comunicado que la fecha de la próxima sesión será el 8 de enero de 2026.

ESTA NOTICIA SE ACTUALIZA EN DIRECTO