Ganadora de la 'Ruta de Taberneros': la mejor tapa de Alicante tiene salazones y tomate con alioli y está maridada con un monastrell

Alicante ya tiene ganador a la mejor tapa de la ‘Ruta de Taberneros’. Un total de 23 establecimientos han participado en esta iniciativa impulsada por el Patronato de Turismo Alicante City&Beach, Turisme Comunitat Valenciana y el Consejo Regulador Denominación de Origen Vinos de Alicante.

Estos establecimientos han servido tapas maridadas con un vino alicantino utilizando nombres de las antiguas tabernas de las que hay constancia de existencia en la ciudad desde los siglos XVII y XVIII y que quedaron registradas en los controles de la “Junta d´inhibición del Ví foraster de Alacant”.

La tapa ‘Las Torres’, del establecimiento del mercadito Churruca de Alicante, Insensato, ha resultado ganadora del certamen en un homenaje a la “Taberna de las Torres”, que existió en 1722 en el centro de la ciudad y que fue propiedad de Cristóbal Gironés.

El propietario de Insensato, Luis Pérez, y su cocinero, Andrés Naranjo, han explicado que la tapa ganadora está elaborada a base de salazones y tomate con un alioli especial, ideal para maridar con un monastrell.

La tapa de Insensato, ganadora de la 'Ruta Taberneros' / INFORMACIÓN

El segundo premio ha sido para la tapa “Luis Lombardía” del bar El Mincho y en tercer lugar ha quedado “Mesón del Olmo”, del bar Carvi. La decisión del jurado se ha realizado sobre los cinco finalistas surgidos de las votaciones realizadas por los clientes que han participado en la “Ruta de Taberneros” y que completaban Sabolé y Tapería El Txoko.

El jurado ha estado compuesto por la concejala de Turismo, Ana Poquet; la directora territorial de la Conselleria de Innovación, Comercio y Turismo, Rosa Aragonés; el presidente del Consejo Regulador de la DOP Alicante, José Juan Reus; el José Luis Menéndez, del Museo Arqueológico MARQ, y David Carbonell, del CRDO Alicante.