Salud y paz mundial, los deseos navideños del mercadillo de trueque de Alicante en el centro social Isla de Cuba

Un mercadillo donde no solo se intercambiaron objetos, sino también deseos, sonrisas y un mensaje de esperanza. En el Centro Social Isla de Cuba de Alicante, en el barrio de Los Ángeles, donde se celebra el primer mercadillo solidario de trueque, una iniciativa que une a personas de todas las edades para compartir no solo cosas que ya no necesitan, sino también los sueños y valores que nos hacen recordar lo que realmente importa. Mayores y niños del Centro Municipal de Mayores de Los Ángeles y del Centro Socioeducativo de Menores de Los Ángeles participan en esta actividad intergeneracional que, además de fomentar el reciclaje, deja claro que el verdadero espíritu navideño está en compartir.

Con el mercadillo de trueque, los organizadores quieren ofrecer una alternativa al consumismo que suele marcar las fiestas navideñas, enseñando a los más jóvenes que lo importante no es tener más cosas, sino saber compartir lo que tenemos. En lugar de comprar, se intercambian objetos que aún tienen vida útil, desde libros y juguetes hasta pequeños electrodomésticos o abalorios. Pero no solo hay intercambio de cosas, sino también de historias y buenos deseos. En el llamado "Bazar de los Buenos Deseos", los asistentes pueden escribir sus deseos para el próximo año. Y lo que más se repite es el deseo de salud y paz mundial.

El objetivo es enseñar que no hace falta consumir tanto, que compartir lo que tenemos es un acto de generosidad que nos hace crecer como personas Juan Luis Aparicio — Educador social del centro Isla de Cuba

Este mercadillo tiene un gran componente educativo. El educador social del centro Isla de Cuba, Juan Luis Aparicio, subraya la importancia de este tipo de iniciativas intergeneracionales. "El objetivo es enseñar a los chicos y chicas que no hace falta consumir tanto, que compartir lo que tenemos es un acto de generosidad que nos hace crecer como personas. Es también una manera de acercar a los más jóvenes y a los mayores, para que aprendan unos de otros. Y, sobre todo, se fomenta el reciclaje, una forma de vida que debemos abrazar con urgencia", explica Aparicio.

Les enseñamos que no es necesario consumir de manera constante. Si algo que tengo está en buen estado y me ha hecho feliz, puede hacer feliz a otra persona Eva Pérez — Educadora del Centro Socioeducativo de Menores

La conexión entre generaciones

De esta forma, el mercadillo de trueque se convirtió este jueves en un espacio único de intercambio no solo de objetos, sino también de historias y experiencias. Durante la actividad, los adolescentes pudieron charlar con las personas mayores, quienes les enseñaron la importancia de compartir. La educadora del Centro Socioeducativo de Menores, Eva Pérez, explicó que este tipo de actividades refuerzan los valores que trabajan a lo largo del año con los niños. "Les enseñamos que no es necesario consumir de manera constante. Si algo que tengo está en buen estado y me ha hecho feliz, puede hacer feliz a otra persona. Además, el intercambio con los mayores aporta a los niños una visión más rica de lo que significa compartir y cuidar lo que tenemos", destacó Pérez.

Mi deseo ha sido que me gustaría que la guerra terminara. Es un deseo muy difícil, pero es un bonito pensamiento Teresa Gil — Participante del Centro de Mayores

La verdadera esencia del mercadillo es, sin duda, la intención detrás de los intercambios. Teresa Gil, una de las participantes del Centro de Mayores, se llevó un bolso hecho a mano por su vecina, algo que le alegró el día. Y en cuanto a sus deseos, dejó claro su anhelo por la paz: "Me gustaría que la guerra terminara. Es un deseo muy difícil, pero es un bonito pensamiento", expresó esta participante. Como ella, Vicenta Cristalero, también del centro de mayores, eligió un juguete para su bisnieta, pero su deseo fue aún más sencillo, pero no menos profundo: "He pedido que tengamos salud. Es lo más importante, sobre todo en estas fechas", afirmó.

En mi deseo en el bazar he pedido que tengamos salud. Es lo más importante, sobre todo en estas fechas Vicenta Cristalero — Participante del Centro de Mayores

Los más jóvenes no se quedaron atrás, y compartieron sus deseos con la misma sinceridad. Iván Pérez, uno de los adolescentes participantes, comentó entre risas: "He pedido la paz mundial. Quizá sea un poco ambicioso, pero lo deseo con todo mi corazón", señaló. A su lado, Consuelo Acosta, otra joven del centro, expresó su deseo de salud para todos: "Lo que más me ha gustado ha sido la organización. Nos lo hemos pasado muy bien montando las cosas. Y ahora me llevo un peluche", aseguró.

Lo que más me ha gustado ha sido la organización. Nos lo hemos pasado muy bien montando las cosas. Y ahora me llevo un peluche Consuelo Acosta — Participante joven

Una Navidad diferente

Este primer mercadillo solidario no solo marca el inicio de una nueva tradición, sino que también deja claro el poder que tienen las pequeñas acciones para generar grandes cambios. La solidaridad y la generosidad fueron los ingredientes principales de esta actividad que, sin ser una gran fiesta, consiguió hacer que muchas personas se sintieran conectadas, importantes y parte de una comunidad unida.

Pero este evento no ha sido solo cosa de un día. Los organizadores del mercadillo de trueque solidario señalan que el espacio continuará montado estos días para seguir siendo utilizado , y que la gente del barrio pueda traer y llevarse objetos del "Bazar de los Buenos Deseos", no sin antes escribir y poner su buen deseo en el panel.