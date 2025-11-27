Satse critica la "implantación improvisada" de la enfermera de triaje en Primaria

El Sindicato de Enfermería Satse critica lo que considera como la "última improvisación" de la Conselleria de Sanidad, que es la "implantación progresiva, a partir de esta semana, de la figura de la enfermera de triaje para consultas urgentes" en todos los centros de salud de la Comunidad Valenciana.

Satse asegura que esta "ocurrencia" de la Sanidad se está aplicando "de forma precipitada, dado que las únicas instrucciones que han recibido las enfermeras para poner en marcha el triaje han sido órdenes verbales, sin comunicación oficial, sin protocolos por escrito, sin formación específica a las profesionales y sin informar previamente a los usuarios". Las profesionales sostienen que la medida ya está provocando malestar en los pacientes pues les crea confusión y alarga la estancia en los centros de salud.

Pacientes

Según han señalado, ese malestar se debe a la confusión acerca de este cambio en las rutinas de atención en los centros de salud: a partir de ahora, cuando un usuario acude para ser atendido por un médico sin visita programada, el personal administrativo le informa de que, antes de ir a la consulta del médico, debe pasar por la de la enfermera para una valoración inicial de su estado y gravedad, lo que alarga el tiempo para ser atendido por el médico".

Los denunciantes indican que "Sanidad pretende cambiar la Atención Primaria sin una estrategia sólida que la mejore y modernice: la marcha atrás en la apertura de centros por las tardes, y el decreto de Atención Primaria que, pese a haberse negociado en Mesa Sectorial el pasado junio, sigue sin aplicarse".

Sin embargo, desde la Conselleria de Sanidad se asegura que aplicará el decreto de Atención Primaria aprobado en Mesa Sectorial y que, cuando se aplique, "se darán las indicaciones oportunas para su implementación". En esta línea, desde el departamento que dirige Marciano Gómez afirman que no actúan por "ocurrencias" sino "por acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial".

Médicos

Para este sindicato, en cambio, existe la sospecha de que este "triaje" es "un intento del conseller de Sanidad de tener contentos a los médicos, utilizando a las enfermeras como escudo para rebajar la carga médica y reducir las consultas de urgencia a los facultativos".

Satse subraya que la medida "se ha implantado, además, sin incremento de enfermeras, sin establecer espacios en los centros de salud para que realicen el triaje y sin dotar a los centros de salud de más ordenadores y recursos".

Demanda compartida

De hecho, afirma que las enfermeras "se están viendo obligadas a compartir la misma consulta y el mismo ordenador (a veces hasta cuatro), lo que compromete la privacidad de los usuarios y provoca retrasos, dado que las profesionales deben esperar a que su compañera abandone el puesto del ordenador para poder registrar la información en la historia clínica del paciente".

El sindicato ha recalcado que esta enfermera de triaje llega después de que, hace unos meses, la Conselleria de Sanidad impusiera la demanda compartida, que consiste en que las enfermeras realicen una valoración inicial de los pacientes que llegan a la consulta médica con cita "e, incluso, resuelvan los casos de baja complejidad siguiendo protocolos establecidos".

Para Satse, "estas dos nuevas funciones de las enfermeras, que se vienen a sumar a todas las demás que realizan, han sido puestas en marcha por la Conselleria de Sanidad sin la contratación de más profesionales, cayendo sobre los hombros del mismo personal nuevas funciones".