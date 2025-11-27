El tiempo en Alicante: mañana gélida en el interior de la provincia

La provincia de Alicante amanece este miércoles con cielos despejados, ambiente frío y seco, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los valores estarán cerca de los 0–2 ºC en Elda y Alcoy, mientras que en la franja litoral se encontrarán entre los 8–9 ºC. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 14 y 17 ºC. El viento seguirá predominando de poniente, con algunas rachas destacables en el sur e interior, reforzando la sensación de frío en estas zonas de la provincia.

El tiempo en Alicante

Día plenamente despejado y seco, con un inicio frío (5 °C) y máximas que escalan hasta los 17 °C. El viento del oeste se mantiene moderado, dejando sensación térmica algo más baja a primera hora.

El tiempo en Elche

Jornada muy luminosa, sin una nube, con temperaturas entre 5 y 16 °C. El noroeste arranca con fuerza —rachas puntuales de 40 km/h— antes de que el viento se estabilice.

El tiempo en Benidorm

Ambiente estable y cielos limpios, con mínimas suaves de 8 °C y máximas de 15 °C. El viento alterna norte y suroeste, sin grandes sobresaltos y con humedad contenida.

El frío ártico adelanta la llegada del invierno a Alicante: Alcoy amanece con mínimas de 4 grados / Juani Ruz

El tiempo en Elda

Mañana gélida con mínima de 1 °C y sensación térmica negativa, aunque el sol deja la máxima en 14 °C. El viento del norte sopla débil, en un ambiente muy seco.

El tiempo en Torrevieja

Tiempo claro de principio a fin, con termómetros entre 8 y 16 °C. El oeste domina el viento, moderado en las horas centrales, manteniendo la atmósfera muy limpia.

El tiempo en Orihuela

Día despejado y frío a primera hora, con mínima de 4 °C y máxima de 16 °C. El oeste sopla con constancia, dejando un ambiente seco y sin riesgo de lluvia.

Una panorámica de Alcoy. / Nando JS

El tiempo en Alcoy

Cielo despejado durante toda la jornada, con temperaturas entre 2 y 14 °C y humedad muy baja. El viento del sur se deja notar con intervalos moderados, sin llegar a ser molesto.

El tiempo en Dénia

Jornada serena y seca, con mínimas de 8 °C y máximas que rondan los 17 °C. El viento alterna norte y oeste en un día muy luminoso y sin nubosidad.