Vecinos de Virgen del Remedio, en Alicante, "hartos" ante la incertidumbre sobre la renovación de sus bloques

Malestar e inquietud. Los vecinos de Virgen del Remedio, uno de los barrios más vulnerables de la ciudad de Alicante, no ocultan su inquietud ante el “silencio” del Ayuntamiento después del fracaso en la adjudicación de los lotes para reformar diferentes bloques de pisos. Este proyecto, promocionado por el Ayuntamiento con participación de la Generalitat y que cuenta también con la aportación de fondos europeos, se halla aparentemente estancado después de que el concurso de empresas para hacerse cargo del trabajo haya quedado desierto en dos ocasiones.

Según explican, dada la situación, hace unos días el Ayuntamiento convocó una reunión para el 20 de noviembre en el centro municipal integrado de plaza de Argel que aquel mismo día quedó aplazada sin fecha por aviso del consistorio. “Después de cuatro años de reuniones con los vecinos para llegar a acuerdos y discutir, después del Plan de Barrios, de anunciar rehabilitaciones de viviendas y de que se hayan publicitado obras a bombo y platillo, ahora sabemos que el proyecto es inviable”. Son palabras de Ángel Casado, tesorero de la comunidad de vecinos de la calle Prebístero Gisbert 2, uno de los bloques que debían ser reformados.

Imagen del barrio de Virgen del Remedio, en Alicante. / Alex Domínguez

Desde la comunidad vecinal se han dirigido al Ayuntamiento, encargado de desarrollar este proyecto a través de las concejalías de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Europeos, dirigidas respectivamente por Rocío Gómez, Carlos de Juan y Antonio Peral. Pretenden que les aclaren “qué soluciones pretenden dar ante esta situación”. “Queremos saber cuál es la alternativa”, exigen, porque “todo el dinero presupuestado por el Ayuntamiento y con ayudas europeas se puede ir a la papelera y no hay explicaciones”.

Casado cree que la situación generada hace pensar “en una tomadura de pelo”. “No es normal que después de cuatro años con el proyecto en marcha ninguna empresa se quiera hacer cargo”. A su vez, señalan que la Oficina de Rehabilitación impulsada para gestionar estos trabajos “no ha tenido apenas uso”. “Los fondos que ha recibido podrían haber servido para aumentar los presupuestos de los lotes que han quedado desiertos: si han quedado desiertos es porque son inviables para las empresas constructoras”, dice el vecino.

Reacción del Ayuntamiento

Desde el Consistorio aseguran que continúan “trabajando en alternativas para la rehabilitación de viviendas” y afirman que tienen “previsto” emplazar a los vecinos para “hablar con ellos” del proyecto “en los próximos días”.

En cuanto a las críticas por el papel de la oficina, en el Ayuntamiento aseguran que “sigue trabajando” y que en estos momentos “está centrada en su labor de dirección de obra del proyecto de urbanización”, previsto para el mismo barrio, “para el inicio de los trabajos”.

Contexto

El 15 de septiembre trascendió en los expedientes municipales que ninguna mercantil había optado a las propuestas del Ayuntamiento de reforma de bloques de Virgen del Remedio. Los trabajos se dividían en cuatro lotes repartidos de la siguiente manera: los edificios ubicados en las calles Ávila 1 y 3, Pintor Gastón Castellón 27 y Sierra de Bernia 2 y 4 en el lote 1; los de calle Castilla 2 y 4, Sierra de Bernia 1 y 3, Villa de Chiva 16 y Pintor Gastón Castelló 25 en el lote 2; Canónigo Giner 2, Pintor Gastón Castelló 21, Prebístero Gisbert 2, Aragón 3, Sierra de Aitana 2 y Villa de Chiva 6 en el lote 3; y Pino Santo 2 y 3 y Villa de Chiva 2 en el lote 4.

Bloques en el barrio Virgen del Remedio de Alicante. / Alex Domínguez

Con un plazo de ejecución de ocho meses y un presupuesto de 6.894.590,27 euros, impuestos incluidos, la propuesta no resultó interesante para ninguna empresa y el concurso quedó desierto. Esto hizo reaccionar al Ayuntamiento, que al día siguiente reactivó el proceso para rehabilitar las 264 viviendas contempladas en los cuatro lotes a través de un contrato directo, sin cambiar el presupuesto inicial. En la Mesa de Contratación del pasado 7 de noviembre se constató que sólo se había presentado una empresa para hacerse cargo de los trabajos en el lote 2, los de presupuesto más elevado, con un precio ofertado de 1.899.255,97 euros, sólo un céntimo más caro que el precio de licitación.

La empresa es Abala Infraestructuras SL, que forma parte del Grupo Hozono Global, con sede en Murcia, y cuya oferta fue puntuada con 39,9 puntos sobre 100 por parte de la Mesa de Contratación, según el acta del 13 de noviembre, que instaba a la empresa a presentar la documentación pertinente en un plazo de 10 días y proponía al órgano de contratación aprobar la adjudicación. Los otros tres lotes se quedan otra vez sin empresas que se quieran encargar de asumirlos.

La reurbanización, adelante

Paralelamente a este plan está el de las obras de reurbanización del entorno del barrio. En este caso se contempla la adecuación de la nueva plaza entre las calles Villa de Chiva y Granada y la creación de “supermanzanas” de prioridad peatonal o de espacios multiusos, la reorganización del aparcamiento, la ampliación de aceras, la colocación de mobiliario urbano y la instalación de farolas led.

Pavasal Empresa Constructora, con sede central en Quart de Poblet (Valencia), ha sido la empresa elegida para llevar a cabo estos trabajos que, según han informado desde el Ayuntamiento a los vecinos, tendrán que empezar esta misma semana. El plazo de ejecución previsto es de ocho meses, por lo que si se cumple tendrían que finalizar a finales de julio de 2026, y el presupuesto es de 3.623.950 euros.