Las 17 exigencias de Vox a Barcala para negociar el presupuesto de Alicante de 2026: de seguridad privada a servicios en la oficina "antiaborto"
Los ultras recuerdan al alcalde de Alicante los acuerdos pendientes de cumplimiento a apenas un mes de la fecha puesta por el gobierno del PP para aprobar las cuentas del próximo año
A apenas un mes para acabar el año, fecha límite autoimpuesta por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, para aprobar el presupuesto de 2026, Vox ha hecho balance de las promesas pendientes de aprobar por el ejecutivo local, que para los ultras suponen una línea roja para negociar las cuentas del próximo año.
Según el documento de los ultras, 17 son las cuestiones que alejan todavía al gobierno del PP de poder desbloquear las conversaciones para el presupuesto de un año clave, el último antes de las elecciones municipales de 2027.
En la relación de Vox, se detallan las cuestiones pendientes y cuando se darán por cumplidas:
- Oficina de atención al cuidador: se dará por cumplido con la inauguración de la oficina.
- Comisaría de la Policía Local en la Zona Norte: se dará por cumplido con la clasificación de las ofertas.
- Renovación de la calle San Francisco, la conocida como calle de las setas: se dará por cumplido con la reunión explicativa con vecinos y comerciantes, con presencia de Vox, sobre planificación de la obra.
- Reforma integral de la fuente de la Plaza América, un proyecto que se paralizó el pasado año ante las críticas al diseño: se dará por cumplido con la presentación a los vecinos, con presencia de Vox, del proyecto.
- Mejoras en el mercadillo de Teulada: se dará por cumplido con el arreglo de socavones y repintado antes de final de año y con el anuncio y presentación del proyecto de reforma integral, para ejecutarlo en 2026.
- Incluir la asociación de cruceros en el Patronato de Turismo, tras forzar a incluir a la Cámara de Comercio: se dará por cumplido con el inicio de los trámites formales para la reforma de los estatutos o, en su caso, con su anuncio público. El Ayuntamiento ya ha anunciado este viernes por escrito el inicio de los trámites para modificar los estatutos de manera que pueda incorporarse a la Junta Rectora un representante del turismo de cruceros.
- Contrato de seguridad privada para instalaciones municipales: se dará por cumplido con el anuncio público en prensa del proyecto de la licitación.
- Parque en Nadadora Carmen Soto, en Babel, donde el pasado mandato el gobierno de Barcala proyectó un aparcamiento provisional: se dará por cumplido con la presentación a los vecinos del proyecto de parque, con presencia de Vox.
- Red Wi-Fi: se dará por cumplido con la instalación de la red de la plaza del Ayuntamiento y el anuncio público del resto de puntos Wi-Fi.
- Proyecto de la APP limpieza, desvelada este viernes durante la puesta de larga de las mejoras en el servicio: se dará por cumplido con su presentación en público, con presencia de Vox.
- Revisión de la ZAS Centro Tradicional, en "stand by" desde que en abril finalizó el periodo para presentar alegaciones: se dará por cumplido con la revisión del plan previsto para su aplicación. Desde Vox aseguran que están a la espera de conocer los cambios que introduce el gobierno al documento que se expuso inicialmente, donde se reducían horarios y las autorizaciones de mesas y sillas a los veladores.
- Oficina de la maternidad, cuyo contrato de externalización de la gestión se paralizó al admitir el Ayuntamiento que servicios ya se presentaban desde los servicios municipales: se dará por cumplido con la presentación pública, con presencia de Vox, de los nuevos servicios prestados.
- Revisión de los contenidos del Plan de Juventud: se dará por cumplido con la revisión del borrador definitivo del plan de juventud.
- Ordenanza de la agilización administrativa: se dará por cumplido con el anuncio público del contenido, determinado por el objeto del contrato, a propuesta de Vox.
- Revisión del contenido de las charlas del Observatorio de Medio Ambiente: se dará por cumplido con el anuncio público del contenido de dichas charlas previa revisión por Vox.
- Revisión del contenido de las charlas de los refugios antiaéreos: se dará por cumplido con el anuncio público del contenido de dichas charlas previa revisión por Vox.
- Reglamento general de Subvenciones: se dará por cumplido con la aprobación de la Junta de Gobierno Local.
Vox, en el comunicado, subraya que "todos los anuncios, así como las reuniones de presentación de proyectos con vecinos deberán ser con mención al acuerdo en cumplimiento con las peticiones de Vox y con presencia de los concejales del grupo".
A su vez, la formación que encabeza Carmen Robledillo en Alicante levanta el pie respecto a cuatro cuestiones pendientes, que acepta posponer su cumplimiento al próximo año. Se trata de la rampa en la calle San Cayetano, del proyecto de reurbanización del solar donde se proyecta la futura comandancia de la Guardia Civil en Rabasa, la reforma integral de la plaza San Cristóbal y la revisión Plan Municipal de Inclusión.
