Las 17 exigencias de Vox a Barcala para negociar el presupuesto de Alicante de 2026: de seguridad privada a servicios en la oficina "antiaborto"

A apenas un mes para acabar el año, fecha límite autoimpuesta por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, para aprobar el presupuesto de 2026, Vox ha hecho balance de las promesas pendientes de aprobar por el ejecutivo local, que para los ultras suponen una línea roja para negociar las cuentas del próximo año.

Según el documento de los ultras, 17 son las cuestiones que alejan todavía al gobierno del PP de poder desbloquear las conversaciones para el presupuesto de un año clave, el último antes de las elecciones municipales de 2027.

En la relación de Vox, se detallan las cuestiones pendientes y cuando se darán por cumplidas:

Vox, en el comunicado, subraya que "todos los anuncios, así como las reuniones de presentación de proyectos con vecinos deberán ser con mención al acuerdo en cumplimiento con las peticiones de Vox y con presencia de los concejales del grupo".

A su vez, la formación que encabeza Carmen Robledillo en Alicante levanta el pie respecto a cuatro cuestiones pendientes, que acepta posponer su cumplimiento al próximo año. Se trata de la rampa en la calle San Cayetano, del proyecto de reurbanización del solar donde se proyecta la futura comandancia de la Guardia Civil en Rabasa, la reforma integral de la plaza San Cristóbal y la revisión Plan Municipal de Inclusión.