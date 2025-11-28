Alicante viste en tonos plata, cobre y oro en la fachada del Ayuntamiento

Alicante ha comenzado a vestir de Navidad el edificio del Ayuntamiento de Alicante, con la instalación de una decoración floral en la fachada de la Casa Consistorial. Los trabajadores de STV Gestión, empresa encargada por el departamento de Zonas Verdes de la concejalía de Parques y Jardines han colocado este viernes en la fachada dos arcos y otras tantas columnas navideñas. Estos adornos están elaborados con material vegetal natural y presentan un fondo verde, decorado con los colores tradicionales de la Navidad: plata, cobre y oro viejo.

Entre los otros adornos navideños que ha preparado esta concejalía, se encuentran los tres abetos gigantes situados en la avenida del General Marvá, fabricados con ramas naturales y diseñados para crear el efecto de estar nevados. También destacan las inscripciones "Bon Nadal" y "Feliz Navidad", ubicadas en frente de la estación de ADIF y en la Explanada, aunque este último no se instalará hasta el lunes debido a la maratón del domingo 30 de noviembre. Además, se han colocado tres bastones que simulan caramelos en la Puerta del Mar y un belén luminoso, adornado con flor y decorado sobre un manto vegetal, con flor de Pascua, en la Plaza de Calvo Sotelo.

Este conjunto de decoraciones se suma al Belén Monumental, incluido en el Libro Guinness de los Récords desde 2020, al alumbrado especial que rodea este espacio, y a la visita al belén del zaguán, una instalación organizada por la Asociación de Belenistas, presidida por Alejandro Cánovas, que lleva por lema "Hace 2025 años nació en Belén".

Vuelve la feria

La feria "de los caballitos", instalada en Rabasa por la Asociación Provincial de Industriales de Feria de Alicante (Apifa), permanecerá abierta hasta el 18 de enero de 2026. Su horario de funcionamiento será el siguiente: de lunes a jueves, de 17:00 a 24:00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 17:00 a 01:00 horas; domingos y festivos, de 11:00 a 01:00 horas. Además, del 20 de diciembre al 6 de enero, su horario será de 11:00 a 01:00 horas.

Una de las novedades más destacadas de esta Navidad en Alicante se encuentra en el Parque de Canalejas, donde se ha instalado un árbol de Navidad de 13 metros de altura que se convierte en una atracción recreativa tanto para niños como para adultos. Este árbol cuenta con un sistema que permite a los usuarios “flotar” entre las ramas del abeto, como si estuvieran dentro de una de sus guirnaldas. La atracción estará disponible hasta el 7 de enero, con el siguiente horario: de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre, cuando el horario será de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

En la plaza Séneca, también se celebrará la Feria Infantil de Navidad, que estará abierta desde el domingo 30 de noviembre hasta el 7 de enero de 2026. Durante el periodo que va hasta el 20 de diciembre, el horario será de 17:00 a 21:30 horas, salvo los sábados, domingos y festivos, cuando será de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas. A partir del 21 de diciembre y hasta el 7 de enero, el horario será de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:30 horas.

Por otro lado, la Casita de San Nicolás, ubicada en la plaza Séneca, se ha consolidado como una de las atracciones más populares de la Navidad en Alicante. En tan solo cuatro horas desde que se abrió el plazo para realizar reservas a través de la web municipal, se agotaron 5.471 de las 5.950 plazas disponibles, especialmente las de los fines de semana. La inauguración de la casita será este sábado 29 de noviembre, y los primeros visitantes podrán acceder a partir de las 12:00 horas. Estará abierta hasta el miércoles 24 de diciembre.