Avalancha de reclamaciones de los profesores para cobrar la paga extra completa

Los docentes de la Comunidad Valenciana se han puesto serios con sus salarios este curso. Tras empezar a movilizarse para dejar de ser de los peor pagados del país, con una huelga convocada para el 11 de diciembre, el profesorado ha enviado una avalancha de reclamaciones a la Conselleria de Educación para cobrar en la paga extra complementos que no perciben.

Más de 1.200 profesores han exigido en las últimas semanas percibir los sexenios y complementos por ocupar cargos de dirección, que no cobran en las dos pagas extraordinarias, pero que sí son abonados en las pagas mensuales. Las cantidades que reclaman distan mucho de un docente a otro. Son más altas en función del tiempo que lleven trabajando y si han formado parte de los equipos directivos de los centros. Hay quienes están pidiendo 3.000 euros.

Los docentes quieren el abono completo de su salario, algo que desde el sindicato STEPV, que es el que está canalizando las solicitudes, admiten que nunca se ha llevado a cabo en la Comunidad Valenciana, pero sostienen que es un derecho que les corresponde. Eso sí, solo pueden reclamar esos dos conceptos, cuya competencia es de la Generalitat, desde el año 2021, porque por ley no es posible pedir de años anteriores.

El Stepv admite que las pagas extras nunca han sido completas, pero defiende que es un derecho

Protesta del profesorado del IES Sixto Marco de Elche / Áxel Álvarez

El sindicato mayoritario del profesorado ha explicado que si el departamento de Rovira no acepta las reclamaciones, una vez que pasen tres meses, deberán presentar un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para seguir peleando por el cobro de la paga extra íntegra.

El suplemento de sexenio es una retribución complementaria para profesores funcionarios que se cobra cada seis años de servicio. Parten desde los 122 euros brutos y llegan hasta los 657 euros en cada paga mensual. En el caso de los complementos por dirección, los profesores perciben, en función del cargo que desempeñen en los centros educativos, desde 187 euros mensuales hasta 893 euros brutos. Cantidades notables que los funcionarios de la enseñanza quieren que se incluyan en las pagas de Navidad y de verano.

Los profesores de Alicante se plantan: urgen más personal y más sueldo / Rafa Arjones

Salarios a la cola del país

Por otra parte, los sindicatos de la enseñanza pública han exigido casi medio millón de euros más al año de presupuesto para poder subir el sueldo a 70.000 docentes. Una cantidad que sale a una media de poco más de 500 euros (brutos) de subida mensual por docente en 14 pagas. Frente a ello, la Conselleria de Educación ya ha fiado la subida salarial de los profesores a la financiación del Gobierno central.

Y es que la diferencia de lo que cobra de más al mes el profesorado de otras autonomías va desde los 71 a los 848 euros brutos mensuales. En concreto, en el caso de los maestros y maestras del cuerpo A2, la retribución en la Comunidad Valenciana es de 2.419 euros brutos, mientras que en Euskadi asciende a 2.862,93 euros (443,93 euros más), en Ceuta y Melilla a 2.993,79 euros (574,79 euros más), en Canarias a 2.679,71 euros (260,71 euros más), en Baleares a 2.632,59 euros (213,59 euros más), en Castilla-La Mancha a 2.581,68 euros (162,68 euros más), en Cantabria a 2.580,49 euros (161,49 euros más), en Andalucía a 2.550,43 euros (131,43 euros más), en la Comunidad de Madrid a 2.503,78 euros (84,78 euros más), en la Región de Murcia a 2.547,12 euros (128,12 euros más), y en Galicia a 2.546,96 euros (127,96 euros más). En Extremadura, con 2.416,44 euros, ya cobran menos que en la Comunidad Valenciana, aunque por un margen muy reducido.

Los sindicatos exigen casi medio millón de euros más al año para subir el sueldo a 70.000 docentes

En el caso del profesorado de Secundaria y otros cuerpos del grupo A1, según el estudio de UGT, los docentes alicantinos perciben 2.734,03 euros brutos mensuales, muy por debajo de los 3.582,02 euros de Ceuta y Melilla (847,99 euros más), de los 3.302,58 euros del profesorado vasco (568,55 euros más), de los 2.960,15 euros en Canarias (226,12 euros más), de los 2.960,44 euros en Baleares (226,41 euros más), de los 2.898,04 euros en Cantabria (164,01 euros más), de los 2.883,84 euros en Navarra (149,81 euros más), de los 2.882,25 euros en Andalucía (148,22 euros más), de los 2.878,85 euros en Murcia (144,82 euros más), de los 2.871,99 euros en Galicia (137,96 euros más), de los 2.855,66 euros en Castilla-La Mancha (121,63 euros más), de los 2.855,68 euros en Madrid (121,65 euros más) y de los 2.805,53 euros en Cataluña (71,50 euros más).