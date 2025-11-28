Un centro de salud en Alicante que da cita médica presencial y telefónica a un mes

Hasta el 27 de diciembre tendrá que esperar un usuario del centro de salud Parque Lo Morant en tratamiento por una hernia discal para que le vea un facultativo. El paciente, que sufre intensos dolores, necesita que el médico de cabecera le envíe a rehabilitación. Ese día es la primera cita que le dan y al siguiente telefónica. En su caso no tiene un médico fijo asignado en este momento al haber varias vacantes en este ambulatorio como está sucediendo en otros de Alicante. Es el caso de Campoamor-Plaza de América, que atesora el récord de demora media en la Comunidad Valenciana.

La demora en la cita médica, como en tantos otros centros de salud, parece el punto débil de esta dotación sanitaria. Rafael Espí ha acudido este viernes a su consulta de Enfermería a unas curas "y se cumple la hora, estoy contento". Sin embargo, para cita con el médico de Familia señala que tardan mucho, unos quince días de media en su caso.

Este centro tenía una consulta de enfermos crónicos, ahora cerrada, y otra de vacunas. Ahora, señala el personal, están curando a los pacientes afectados y vacunando, todo junto, porque esa consulta específica no se ha reabierto.

Este centro de salud, próximo a la Zona Norte de Alicante, asiste a una enorme población demandante, gran parte de ella de otros países y con muchos niños. Pediatría ha sido un área con una importante demora tradicionalmente.

Para eliminar la lista de espera, los médicos que atienden a los menores realizaban módulos por la tarde, es decir, horas extras pagadas aparte, jornada que se solicitaba cuando la demora se disparaba pero esta fue suprimida por la Conselleria de Sanidad, explican fuentes sanitarias y de personal del centro, al implantarse el nuevo sistema de productividad. Precisamente esta semana este centro sufre en Pediatría un brote de gripe A.

Una queja asidua de los pacientes es que llaman por teléfono al mostrador y comunica o no descuelgan. Algunos afirman que han llegado a marcar sin éxito más de cien veces, obligándoles a personarse en el centro.

Esto es lo que echa a faltar Dolores Sempere, contenta con la atención médica. "Lo que falta es que cojan el teléfono cuando llamas", apunta la mujer, a la que le cuesta mucho andar por un problema en la rodilla, y que, comenta, no le solucionan porque no "me pueden hacer una resonancia por edad".

Personal sanitario asegura que sí que atienden el teléfono, lo que compatibilizan con más tareas. Como recibir a los pacientes que llegan a ventanilla, por lo que van "saturados". De hecho, también hay pacientes que les defienden.

Aseguran que "lo que tiene que aguantar el personal de administración es increíble. La gente viene cargada de razones, pagando con ellos todos sus males. Son profesionales que vienen a hacer su trabajo como buenamente pueden y con los recursos que tienen".

Juana Méndez es otra paciente contenta con su facultativo de cabecera "pero a veces hay mucha gente para sacar número".

Odontopediatría y sala de fisioterapia El centro de salud Parque Lo Morant en Alicante cuenta con consultas médicas y de enfermería, odontopediatría, sala de espera, sala de sesiones y reuniones, además de un gimnasio y una sala de fisioterapia. Está ubicado en la Calle Maestro Alonso, 109, y ofrece atención ambulatoria, medicina general y servicios de enfermería

Fuentes sanitarias afirman que los médicos van saturados, en este y otros centros, y que muchos días la cantidad de citas es "inasumible" porque se suman las urgentes a las ya agendadas, superando las 60 al día en algunos momentos y consultas.

"No se cubren bajas, vacaciones ni libres disposiciones", de ahí la demanda de la apertura de los puntos de atención continuada las 24 horas, que podrían atender los casos imprevistos.

Otra opción que apuntan es la gestión compartida con la Enfermería, al considerar que los profesionales enfermeros están preparados para decidir si un paciente es urgente y ha de verle un médico, o puede volver unos días después.