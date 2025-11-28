La Comisión Cívica de Alicante rechaza la cesión del PP a Vox para que los refugios de la Guerra Civil expliquen "la represión de los dos bandos"

La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante rechaza a la propuesta acordada por el equipo de gobierno de PP con el grupo municipal Vox para modificar los contenidos en los refugios antiaéreos de la ciudad, tras el acuerdo alcanzado entre ambos partidos para "resignificar" las visitas guiadas a estos espacios. El contenido de este pacto fue abordado este jueves durante el pleno del Ayuntamiento de Alicante en respuesta a una pregunta del PSOE, cuando la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, defendió que los nuevos contenidos incluirían no solo los ataques aéreos franquistas, sino también "la represión de los dos bandos".

La concejala de Cultura intentó restar dramatismo a la controversia, afirmando que "los contenidos serán los que tienen que ser", y defendió que la información proporcionada debe estar basada en "la objetividad de la historia, frente al discurso único". En cuanto a los refugios antiaéreos, Beldjilali reconoció que fueron construidos "para proteger a la población de los bombardeos del bando franquista", pero aclaró que la narrativa también incluirá "la represión por parte del bando republicano como por parte del franquista", asegurando que no se deben "poner etiquetas". "Nosotros no vamos señalando o poniendo etiquetas a la gente de si son franquistas, hijos de Franco o cualquier otra cosa", apuntó la concejala de Cultura

La crítica de la Comisión Cívica

Ante esta explicación en el pleno, la Comisión Cívica ha mostrado su profundo desacuerdo con la inclusión de un relato que hable de "la represión de ambos bandos". Miguel Mauri, miembro de la Comisión, ha señalado que los refugios antiaéreos de Alicante fueron construidos exclusivamente como medida de protección ante los más de 70 bombardeos sufridos por la ciudad a manos de la aviación fascista italiana, en apoyo al régimen franquista. Según Mauri, "no hay resignificación posible" cuando se habla de un hecho "tan claro y devastador" como los ataques aéreos que "causaron más de 500 muertes" y la destrucción masiva de edificios.

"Lo que ocurrió en Alicante es conocido, está documentado y estudiado, son hechos. No se puede dar cabida a una reinterpretación de estos hechos para justificar una visión ideológica", aseguró Mauri. Para la Comisión, incluir en el relato de los refugios la represión del bando republicano en igualdad de condiciones que los bombardeos franquistas es un intento de distorsionar la historia con fines políticos. "La historia tiene que basarse en hechos contrastados y verificables, no en relatos que busquen justificar o deslegitimar a uno u otro bando según la conveniencia política del momento", subraya Mauri.

Los guías turísticos

La polémica sobre la resignificación de los contenidos de los refugios también ha puesto en el centro del debate a los guías oficiales de turismo. La Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana (AGOCV), fue seleccionada por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante a mediados de noviembre como la empresa encargada de gestionar las visitas guiadas a los refugios, que llevan sin funcionar desde agosto. Por su parte, han preferido no realizar declaraciones hasta que no estén finalizados los trámites administrativos y han indicado que, hasta el momento, no han recibido instrucciones detalladas sobre los contenidos.

Desde la Asociación, han dejado claro que su trabajo es explicar los hechos históricos "tal cual ocurrieron", sin entrar en valoraciones políticas. "Ceñirnos al relato histórico es nuestra profesión", afirman, asegurando que no tomarán partido en cuestiones políticas.

El contrato para la gestión de las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de Alicante continúa en trámites. Tras varios meses de retrasos, el Ayuntamiento ha avanzado en el proceso de adjudicación, que se realizó a favor de la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana (AGOCV), aunque todavía deberá pasar por Junta de Gobierno para formalizar el contrato antes de que las visitas puedan reanudarse. Los refugios, que permanecen cerrados desde agosto, son uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la ciudad, vinculados a la memoria histórica de la Guerra Civil.

El debate sobre la memoria histórica en Alicante también está marcado por las tensiones en torno a la colocación de placas conmemorativas en lugares históricos de la ciudad. A pesar de que el Gobierno de España ha instado al Ayuntamiento a colocar estas placas, el Consistorio ha señalado que no se ha solicitado oficialmente el permiso para su instalación, lo que ha generado más fricciones entre las instituciones.