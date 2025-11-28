La productora de los conciertos de Área 12 de Rabasa contesta al Ayuntamiento de Alicante: "Es imposible tener una licencia con meses de antelación"

Tal y como publicó ayer este periódico, el Ayuntamiento de Alicante emitió este jueves un comunicado oficial sobre diversos conciertos que se están publicitando para el próximo 2026 en el Área 12-Multiespacio Rabasa, en el que aseguraba que dichos eventos carecían de permiso municipal necesario para su celebración. En dicho comunicado, emitido desde la concejalía de Urbanismo, se subrayaba que puede ser que estos conciertos "no se celebren". A razón de esta alerta, Producciones Baltimore -responsable de multitud de conciertos y del Spring Festival-. ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que destaca que: "Tal y como ocurre con cualquier actividad eventual en la ciudad (incluidos otros recintos y promotores), las licencias se solicitan formalmente 30 días antes de cada evento, una vez finalizada toda la documentación técnica necesaria".

Por lo tanto, resultaría "imposible" tener dichas licencias atadas en eventos programados para el año que viene: "Es importante señalar que la licencia definitiva se concede el mismo día o el día previo al evento, ya que la normativa exige una inspección presencial del Ayuntamiento o de la OCA para verificar todas las estructuras y condiciones de seguridad. Por este motivo, es imposible disponer de una licencia con meses o años de antelación, y este procedimiento es exactamente el mismo para cualquier evento. Este procedimiento es el habitual y el que se aplica también a cualquier evento que se anuncie para años futuros: naturalmente, ninguna actividad prevista para 2026 puede disponer aún de licencia, ya que estas se gestionan únicamente dentro del plazo legal correspondiente".

"Nos ha sorprendido"

Desde Producciones Baltimore destacan que se sienten "sorprendidos" por el comunicado del Ayuntamiento de Alicante, con el que llevan "trabajando de la misma manera desde el año 2022". Desde Producciones Baltimore han querido recordar que "desde nuestra apertura, hace ya cuatro años, hemos seguido siempre los mismos protocolos oficiales para la tramitación de licencias, cumpliendo estrictamente con los requisitos técnicos y de ingeniería que exige la normativa vigente".

Solo para el verano del año que viene en Área 12 están programados conciertos de Dani Martín, The Black Crowers, Viva Suecia u Hombres G.