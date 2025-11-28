Qué conciertos siguen en el aire tras el aviso del Ayuntamiento de Alicante por los eventos “sin licencia” en Área 12

La preocupación entra en escena para cientos de alicantinos y visitantes que ya han comprado ciertas entradas para el próximo 2026. En juego quedan, tras el comunicado de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, unos cuatro conciertos que se prevé celebrar en el Área 12-Multiespacio Rabasa: y es que desde el consistorio afirman que se carece de licencia municipal. Por otro lado, desde Baltimore -la productora responsable -, han emitido un sendo comunicado informando de que dichas licencias se conceden poco antes del inicio de los conciertos, y no meses antes de su celebración. Con sorpresa, han admitido que "llevan desde 2022" trabajando de la misma forma: "Es importante señalar que la licencia definitiva se concede el mismo día o el día previo al evento, ya que la normativa exige una inspección presencial del Ayuntamiento o de la OCA para verificar todas las estructuras y condiciones de seguridad. Por este motivo, es imposible disponer de una licencia con meses o años de antelación", destacaron en un texto que puedes leer aquí.

Conciertos programados de Área 12

No son pocas las entradas vendidas de conciertos y eventos planeados el próximo 2026 y que ahora podrían tambalearse, algunas de ellas con entradas a la venta desde hace meses. Los eventos programados dentro de Área 12 para el año que viene son:

Dani Martín , programado para el sábado 27 de junio de 2026 en Área 12.

, programado para el sábado 27 de junio de 2026 en Área 12. The Black Crowes, programado para el miércoles 8 de julio de 2026.

programado para el miércoles 8 de julio de 2026. Viva Suecia , programado para el sábado 11 de julio de 2026.

, programado para el sábado 11 de julio de 2026. Hombres G, programado para el 29 de agosto, también de 2026.

¿Y el resto de eventos?

Por ahora, el Ayuntamiento solo se ha referido a los conciertos relacionados con Área 12 sin mencionar otros eventos que también se celebran en el mismo espacio pero que no pertenecen al mismo sello, aunque compartan productora.