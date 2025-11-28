Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué cuesta comprar un hotel en Alicante? La provincia es donde hay más establecimientos a la venta en España

Alicante, Calp, Benidorm y Altea están en el top 10 de ciudades con más hoteles en venta

Vista nocturna de Benidorm con algunos hoteles al fondo.

Vista nocturna de Benidorm con algunos hoteles al fondo. / David Revenga

O. Casado

O. Casado

Para quien piense que en los portales inmobiliarios sólo se pueden comprar y alquilar todo tipo de casas... está equivocado. En estas webs también se pueden comprar hoteles. En concreto, en Idealista hay más de 700 establecimientos hoteleros a la venta en el mes de noviembre y en la provincia de Alicante es donde más hay a la venta.

En Alicante hay a la venta 124 hoteles y le siguen en el listado las siguientes provincias: 

  1. Alicante: 124 hoteles a la venta
  2. Málaga: 111 
  3. Granada: 88
  4. Baleares: 83
  5. Valencia: 65
  6. Girona: 63
  7. Asturias: 54
  8. Barcelona: 53
  9. Madrid: 52
  10. Murcia: 48

Todas estas provincias copan más de la mitad de la oferta (53%), según los datos de Idealista y se puede observar que la mayoría son destinos de playa en la zona del mar Mediterráneo.

Panorámica de Alicante, cuyo Ayuntamiento ha pagado en un año, según alerta el interventor, 13 millones más fuera de contrato por servicios municipales. | JOSE NAVARRO

Panorámica de Alicante / información

Ciudades con más oferta de hoteles a la venta

El estudio de Idealista también analiza la oferta por localidades y el ranking sigue estando encabezado por la provincia de Alicante. La ciudad de Alicante cuenta con 31 hoteles a la venta seguido de Calp (23), Madrid (22), Marbella (21), València (20) y Málaga (18).

A continuación vuelve a aparecer en listado otro municipio alicantino y eminentemente turístico: Benidorm, con 14 hoteles a la venta. Cierran el listado las siguientes localidades:

  • Lloret de Mar (Girona): 14 hoteles a la venta
  • Estepona (Málaga): 13 
  • Altea: 12
  • Palma (Baleares): 12
  • Huétor-Tajar (Granada): 12
Panorámica de El Campello

Panorámica de El Campello / INFORMACIÓN

¿Qué cuesta comprar un hotel en Alicante?

Pues al igual que ocurre con las viviendas todo depende del tipo de establecimiento y dónde esté ubicado. En Idealista, filtrando por la compra de edificios en la provincia de Alicante nos encontramos con que el más caro de todos es un complejo hotelero en primera lan del mar en el paseo de Cala Blanca, en Xàbia, que cuesta 16.500.000 euros.

También está a la venta el edificio del Hotel La Familia Gallo Rojo, en El Campello. Este hotel muy cercano a la playa se vende por 12.500.000 euros. Por el mismo precio también se puede comprar un hotel de 4 estrellas en primera línea en Xàbia y con vistas al mar.

En Benidorm también encontramos otro hotel con entre 60 y 70 habitaciones en el centro de la ciudad. Su precio es de 7.500.000 euros.

