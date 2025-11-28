Enfermeras de Alicante alertan sobre el desperdicio de vacunas de covid

Enfermeras de Alicante alertan sobre el desperdicio de dosis de la vacuna frente al covid-19 en la sanidad pública de la provincia. El problema consiste en que los viales que se usan este año son multidosis y que, una vez abiertos, solo tienen una validez limitada en el tiempo, por lo que si no se inyectan en un periodo máximo de 24 horas se deben tirar por seguridad. De ahí que consideren que lo idóneo sería que llegasen en monodosis, como ocurre con la vacuna de la gripe.

Asimismo, las profesionales critican la falta de refuerzo de personal para la campaña de vacunación por parte de la Conselleria de Sanidad, lo que aseguran está generando un aumento de la carga de trabajo y una menor cobertura para otras tareas de Enfermería.

Vacunación contra el covid y la gripe en Alicante / Jose Navarro

Multidosis

Las vacunas de covid que se están poniendo este año tienen seis dosis. "Si tenemos a una serie de pacientes citados y no vienen todos, o de repente llega alguno y no te quedan vacunas, cargas una y el resto las tienes que tirar. Que no sean monodosis es un problema. En las de la gripe mientras que no pongas la aguja, las puedes volver a guardar y no pasa nada porque están intactas pero las del covid en el momento que la abres, ya hay una cuenta atrás y hay que tirarlas", explican las sanitarias.

Tampoco esto es una novedad este año. Las enfermeras aclaran que ocurre desde que se pone esta vacuna pues "ningún año han sido monodosis y siempre ha habido ese problema. Siempre han sido un vial para cinco o seis vacunas y si se estropea se tienen que tirar muchas. Sí que pasa que se quedan sin administrar y hay que tirarlo por seguridad".

El monumento por las víctimas del covid en Alicante, un recuerdo contra el olvido / Jose Navarro

Ministerio

Consulta al respecto la Conselleria de Sanidad, dirigen el foco hacia el Ministerio de Sanidad que es quien «compra y suministra» las vacunas, "no lo hacen las comunidades autónomas». El problema está en vías de solucionarse, como han transmitido varios sanitarios porque están llegando nuevos viales de la covid con unidosis, algo que han confirmado desde la Generalitat al diario Levante, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, para revertir la situación. En cuanto al desperdicio de dosis con los antiguos viales, dicen que se «establecen agendas de vacunación con el fin de evitarlo».

Otra circunstancia que se da este año es el cambio en el protocolo de vacunación por el que el Ministerio ha elevado este año la recomendación de inmunizarse contra el covid a los mayores de 70 años, una línea que siguen el departamento sanitario autonómico en la Comunidad Valenciana y que, según los profesionales, está provocando un menor índice de vacunación contra este virus.

Caos

Según explican las afectadas, cada centro de salud suele dedicar dos enfermeras para la vacunación, lo que supone repartir su trabajo entre el resto de la plantilla ya que el personal no se han reforzado. "Está siendo un poco caos. Tienes que quitar a dos personas de la plantilla para vacunar como mínimo. Les puedes cerrar la agenda, pero ese trabajo se reprograma para otra gente".

Añaden que las vacaciones tampoco se cubren, hay trabajadoras que salen de las guardias y ha coincidido con vacaciones, concurso de traslados y méritos. "En mi centro de salud nos hemos encontrado con seis personas menos", concluye una enfermera alicantina.