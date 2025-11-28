La gripe empieza a tensionar las Urgencias de la provincia de Alicante

Los virus respiratorios, especialmente la gripe, empiezan a tensionar las Urgencias en los hospitales de la provincia de Alicante. Una situación que coincide con el repunte de contagios. Estos se han multiplicado por tres en la Comunidad Valenciana en dos semanas, según datos de la Conselleria de Sanidad, que ha recomendado el uso de la mascarilla en espacios sanitarios compartidos y en Urgencias para intentar frenar el avance.

Sanidad impone esta medida pese a que todavía la Comunidad se encuentra en situación de nivel bajo de epidemia, alcanzando los 787,8 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, son casi 50 puntos más en una semana. La gripe ya está subiendo en el resto del país y también en nuestro territorio, este año con antelación a los anteriores y con una cepa muy contagiosa que amenaza con saturar las Urgencias antes de lo habitual. En la provincia es en enero, a la conclusión de las fiestas de Navidad, cuando se suele producir el pico.

El triple

De hecho, la curva de la gripe ha pasado de 13,3 casos cada 100.000 personas a 44,1 en dos semanas. Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunidad Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, en la 47ª semana del año (del 17 al 23 de noviembre).

La situación entre hospitales es desigual pero coincide con el nivel naranja por gripe en zonas de costa, con hasta un millar de casos por cada 100.000 habitantes. En el Hospital General de Alicante está empezando el pico, afirman fuentes sanitarias. "Por las mañanas está tranquilo y por las tardes es cuando hay más afluencia", con la instalación de camas con pacientes en los pasillos de Urgencias alguna tarde ya esta semana. Los sábados y domingos, asimismo, empieza a haber falta de camas.

La situación es mejor en el Hospital de La Vila tras la alta ocupación de principios de semana

Presión elevada

Otro hospital con una presión asistencial alta es el General Universitario de Elche. Según la información que manejan fuentes sanitarias, el trabajo en la madrugada del jueves ya fue elevado, y este viernes a mediodía tenían pacientes sin ver por el incremento de las personas que han acudido a Urgencias. Sin embargo, aún no hay problemas de camas y quedan un par de ellas libres en Observación.

En el Hospital de Torrevieja, que también se suele saturar en temporada de virus respiratorios, entre el lunes y el miércoles ha habido una docena de pacientes a la espera de cama en planta, mientras que la demora media para ser atendidos en Urgencias varía en función del día.

Aunque no sufre todavía una gran presión asistencial, el Hospital de Sant Joan también ha tenido una decena de pacientes en observación pendientes de ingreso en planta a lo largo de la semana. "El problema detectado es que siguen sin el personal aparejado a la ampliación de Urgencias", reclaman desde el sindicato CC OO sección de Sanidad.

Comienza la vacunación contra la gripe en los centros de salud de Alicante / Pilar Cortés

Faltan médicos

Se salva por ahora de la saturación el Hospital de Orihuela, que en general no ha tenido en los últimos días casos de pacientes sin cama en planta. "Tampoco ha habido mucha presión asistencial. El día 25 (el martes), sí hubo más actividad". Fuentes sanitarias señalan que ha faltado personal médico y de la plantilla de los técnicos auxiliares de Enfermería (TCAE).

La situación más leve en cuanto a contagios en el interior de la provincia se refleja en el Hospital de Elda, donde de momento no hay tensión ni gente sin camas. "No hay mucha espera en Urgencias salvo en momentos puntuales".

Por último, las Urgencias del Hospital de La Marina Baixa tienen poca demora finalizando la semana. Es relativamente corta, de unas tres horas, en el caso de las personas que llevan más tiempo esperando.

Nuevo acceso a Urgencias del Hospital de Alicante / Jose Navarro

Camas en pasillos

Este centro empezó la semana en medio del caos, según denunciaba este lunes el sindicato Satse, con hasta 21 personas en camas en los pasillos aguardando su paso a planta, un colapso del centro que ya vivió a principios de mes una situación complicada con una treintena de afectados, y que se repite con demasiada asiduidad.

Y es que sigue sin abrirse el ala derecha de la tercera planta, inmersa en unas obras que impiden emplear sus 34 plazas, por lo que en cuanto se registran picos de ingresos el centro se ve desbordado. A esto se une el problema estructural del hospital, que de por sí no tiene suficientes camas para asistir a la población, según alertan sanitarios.