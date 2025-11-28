Homenaje del colegio de la Abogacía de Alicante al exdecano Fernando Candela en la fiesta de su patrona

La Abogacía de Alicante ha celebrado este viernes su tradicional comida de confraternidad en homenaje a su Patrona la Inmaculada Concepción. Un acto que incluyó un homenaje al exdecano del colegio, Fernando Candela, que durante su mandato instauró que en esta comida se sirviera un cocido de ley. Con motivo de la celebración de este año, sus compañeros le han distinguido con la Medalla al Mérito de la Abogacía, un reconocimiento que otorgan colegios profesionales o entidades gubernamentales para distinguir a abogados por su excelencia y contribuciones significativas.

Fernando Candela Martínez se incorporó como colegiado al Ilustre Colegios de la Abogacía de Alicante (ICALI) en 1978 y ostentó el cargo de decano de esta institución desde enero de 2012 hasta el pasado 2024. Además, ha sido miembro de la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), consejero del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) y presidente de la Unión Profesional de Alicante. Desde 1999 ejerce como profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Alicante y es también profesor del Máster de la Abogacía de la Universidad de Alicante (UA). Académico de la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación y autor del libro "150 años del Colegio de Abogados de Alicante. Siglo y medio de protagonismo socio-cultural en la provincia de Alicante", que recoge la historia de la abogacía alicantina desde la fundación del Colegio.

Durante su mandato se consolidó la tradición de disfrutar de un cocido en la tradicional comida en honor de la patrona. Un menú que su sucesor en el cargo y actual decano del colegio, Ignacio Gally, se ha comprometido a ir manteniendo en el futuro. El año pasado esta comida tuvo que suspenderse en solidaridad con las víctimas de la Dana de València, que se cobró las vidas de 229 personas. Gally ha sido el encargado de imponerle la distinción en un acto en el que también estaba presente otro exdecano del colegio, Mariano Caballero. También asistió la actual presidenta del Consejo Valenciano de la Abogacía, María del Mar García Calvo, que es también vicedecana del colegio de Orihuela. Candela ha reaccionado emocionado a la distinción y ha tenido un recuerdo en su discurso hacia su mujer, la abogada María Sansano, con la que también comparte despacho.

Asistentes

En una comida multitudinaria celebrada en el restaurante Torre de Rejas, entre los asistentes se encontraba una nutrida representación de la Abogacía alicantina, así como otros operadores jurídicos y miembros de las Fuerzas de Seguridad. Entre ellos, acudió el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón; el fiscal jefe, Jorge Rabasa; el adjunto del Síndic de Greuges, Carlos Castillo; el comisario jefe provincial Manuel Lafuente; el teniente coronel de la Guardia Civil, Francisco Poyatos; la decana del Colegio de Procuradores, Pilar Fuentes; y la secretaria Coordinadora Provincial de Alicante, María Belén Sanz, entre otros. Otros representantes de la junta del Icali en el acto han sido la vicedecana Carmen Díaz y Carlos Frigola. Destaca también la asistencia del catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Alicante, Manuel Desantes, así como el presidente del Tribunal de Marca Comunitaria de la Audiencia de Alicante, Enrique García Chamón y los letrados José Manuel Alamán y Alejandro Dapena, entre otros.