INFORMACIÓN lanza su campaña ‘Súper Black Friday’ con descuentos de hasta el 60% en sus planes de suscripción

INFORMACIÓN ha puesto en marcha su nueva campaña ‘Súper Black Friday’, una promoción especial disponible por tiempo limitado que ofrece importantes rebajas en diferentes modalidades de suscripción, con descuentos que alcanzan el 60%. La iniciativa busca facilitar el acceso a información verificada, contenidos exclusivos y servicios digitales mejorados, para que sus suscriptores se mantengan conectados con todo lo que pasa en la provincia de Alicante, España y el mundo.

Entre las ofertas más llamativas destaca la suscripción anual a Contenidos Web, que reduce su precio habitual de 49,99 euros a solo 20 euros al año, convirtiéndose en la opción más ventajosa de la campaña. Esta suscripción permite acceder de forma ilimitada a todas las noticias, disfrutar de pasatiempos renovados, recibir newsletters exclusivas para suscriptores y utilizar una app con más funciones premium. Además, incluye las ventajas del Club del Suscriptor, que ofrece sorteos y descuentos adicionales.

La promoción incorpora también una oferta de entrada para nuevos usuarios: la suscripción mensual a Contenidos Web por 2 euros el primer mes, ideal para quienes desean probar los servicios digitales sin compromiso inicial.

Por otro lado, la campaña incluye la Edición Impresa Digital Anual, disponible por 85 euros, lo que supone un 50% de descuento respecto a su precio original. Esta modalidad permite acceder cada día a la versión digital del periódico tal como se publica en su formato impreso.

Con estas propuestas, INFORMACIÓN refuerza su apuesta por acercar un periodismo responsable, cercano y actualizado a un mayor número de lectores.

La promoción ‘Súper Black Friday’ ya está activa y se mantendrá disponible durante un periodo limitado dentro de la campaña del Black Friday.

Tres modalidades en oferta: elige cómo quieres informarte

Las promociones activas por tiempo limitado son las siguientes:

1. Contenidos Web – Suscripción Anual (la más elegida)

20 € el primer año (antes: 49,99 €)

(antes: 49,99 €) 60% de descuento

Una opción perfecta para quienes desean acceder durante todo un año a los contenidos digitales del periódico con un precio especial de Black Friday.

2. Contenidos Web – Suscripción Mensual

2 € el primer mes (antes: 6,99 €/mes)

(antes: 6,99 €/mes) Una alternativa flexible que permite conocer el servicio digital a un precio de bienvenida muy atractivo.

3. Edición Impresa Digital – Suscripción Anual

85 € por el primer año (previamente: 169,95 €)

(previamente: 169,95 €) Una modalidad que combina la edición en quiosco digital con el acceso web ilimitado. Ideal para quienes prefieren la experiencia del periódico tradicional, pero en formato digital.

Todo lo que incluye ser suscriptor

Quienes se suscriban a cualquiera de los planes de INFORMACIÓN podrán disfrutar de:

Información al minuto sobre Alicante, España y el mundo

Reportajes de análisis y entrevistas exclusivas

Crónicas de proximidad

Opinión de firmas especializadas

Suplementos y contenidos multimedia

Además, la suscripción incorpora acceso a servicios adicionales:

Newsletters temáticas con contenidos exclusivos

con contenidos exclusivos App renovada , más rápida y cómoda

, más rápida y cómoda Club INF+ con ventajas y promociones especiales exclusivas para suscriptores

exclusivas para suscriptores Pasatiempos premium y acceso al archivo de juegos

Podrás consultar las últimas noticias cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC. 📱💻🖥

Además, podrás cancelar cuando desees: la renovación será al precio de tarifa.

Una oportunidad limitada

La campaña Súper Black Friday de INFORMACIÓN estará disponible por tiempo muy limitado, una ocasión perfecta para dar el paso, ahorrar y disfrutar de un año entero de información de calidad.

Suscríbete hoy, aprovecha los descuentos y permanece siempre informado de lo que ocurre en tu entorno. Todo por menos de lo que cuesta un café.

👉 Haz clic en el botón y SUSCRÍBETE hoy para mantenerte al tanto con información de calidad.