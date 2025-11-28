Otra cesión de Barcala a Vox: la asociación de cruceros entra en el Patronato de Turismo

Nuevo cambio en la composición del Patronato de Turismo de Alicante en menos de una semana y por exigencia de Vox. En una nueva cesión política del equipo de gobierno del PP a al grupo ultra, el Patronato de Turismo de Alicante ha iniciado los trámites para modificar sus estatutos y permitir la incorporación de un representante del sector de cruceros. Este acuerdo, que responde a las demandas de Vox, permitirá que la Asociación Alicante por el Turismo de Cruceros ocupe un puesto en la Junta Rectora. Se trata de la segunda reforma en menos de un mes en la estructura del Patronato, tras la reciente incorporación de la Cámara de Comercio, también impulsada por los de Abascal.

La decisión de incluir al sector de los cruceros en el Patronato responde a un contexto de creciente importancia del turismo de cruceros en Alicante. La Asociación Alicante por el Turismo de Cruceros será la encargada de ocupar un asiento en la Junta Rectora, lo que implica una modificación de los estatutos, un trámite que deberá ser aprobado en el próximo pleno municipal y que permitirá ampliar los asientos en la Junta. Uno de ellos, en el ámbito social, será para la entidad vinculada, el segundo asiento, a nivel político, podría suponer la entrada en el Patronato del único grupo con representación municipal que se encuentra fuera de este órgano municipal: Esquerra Unida-Podemos.

Una nueva concesión

La concejala de Turismo y presidenta del Patronato de Turismo, Ana Poquet, defendió que "el auge que el turismo de cruceros está experimentando en Alicante es motivo más que suficiente para que este sector esté representado en la Junta Rectora del Patronato Municipal de Turismo".

Por su parte, Carmen Robledillo, portavoz de Vox y miembro de la Junta Rectora del Patronato, reiteró que "desde VOX siempre hemos considerado que el sector de cruceros debe estar presente en la junta del Patronato de Turismo por su gran peso en la economía alicantina y, por ello, debe participar en la coordinación de las actuaciones municipales en este sentido". "Es algo que hemos pedido en diversas ocasiones tanto en pleno como en el propio patronato y nos felicitamos porque por fin se vaya a conseguir", añadió Robledillo.

La cesión de Barcala a Vox: una segunda modificación en menos de un mes

La incorporación del sector de los cruceros al Patronato de Turismo de Alicante no es un hecho aislado. Solo una semana antes, el equipo de gobierno del PP ya había dado luz verde a la entrada de la Cámara de Comercio, una decisión que también fue impulsada por Vox. Esta integración de la Cámara de Comercio al Patronato no solo ha generado controversia por las tensiones políticas entre el alcalde, Luis Barcala, y el presidente de la entidad cameral, Carlos Baño, sino también por las circunstancias que la rodean. El gobierno local, al ceder ante las exigencias de Vox, acordó incluir a la Cámara de Comercio como nuevo miembro de la Junta Rectora, lo que implicó una modificación en la estructura del Patronato de Turismo.

Sin embargo, en este caso, no fue necesario realizar una modificación de los estatutos. La razón fue que, tras la integración de la Asociación de Bloques de Apartamentos Turísticos (Abatur) en la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos (APHA), el vocal de Abatur, Daniel Elman, dejó de formar parte de la Junta Rectora, lo que permitió la entrada del representante de la Cámara de Comercio sin alterar el número total de miembros de la Junta.

El momento elegido para incorporar a la Cámara de Comercio fue especialmente polémico debido a las tensiones entre el alcalde Barcala y el presidente de la Cámara, Carlos Baño, que estaban en medio de un conflicto por las obras irregulares de la nueva sede de la Cámara y el inminente desalojo del Consistorio del antiguo edificio Palas. A pesar de las disputas internas, el equipo de gobierno cedió a las presiones de Vox y aceptó la incorporación de la Cámara en el Patronato.

Composición de la Junta Rectora

La Junta Rectora del Patronato de Turismo es el órgano encargado de evaluar el estado del turismo en la ciudad, aprobar los presupuestos del Patronato y coordinar las políticas turísticas municipales. En estos momentos, en esta Junta Rectora se encuentran representantes del equipo de gobierno del PP, los grupos de la oposición menos Esquerra Unida-Podemos, de diversos sectores del turismo y de la comunidad académica. Entre sus miembros están la concejala de Turismo, Ana Poquet, que actúa como presidenta del órgano, las concejalas Lidia López y Mari Carmen de España, así como representantes de partidos de la oposición como Trini Amorós (PSOE), Carmen Robledillo (Vox) y Rafa Mas (Compromís).

También forman parte de la Junta representante de asociaciones del sector turístico, como el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (Apha), Luis Castillo; la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Aphea), María del Mar Valera; la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba; y el presidente de Alroa, Javier Galdeano. Además, están presentes miembros de Turisme Comunitat Valenciana y del Patronato Provincial de Turismo Alicante Costa Blanca. Está previsto que en la próxima Junta Rectora se incorpore el representante de la Cámara de Comercio, un nombre todavía por determinar, ya que se desconoce si será el propio Carlos Baño el que ocupe el puesto como máximo representante de la entidad.